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Snapdragon 888 Pro станет эксклюзивом для китайских смартфонов
Источник материала: Onliner
В китайской индустрии смартфонов поговаривают, что разогнанная версия топового чипа Snapdragon 888 с приставкой Pro будет эксклюзивом для флагманов Поднебесной. Сейчас чип проходит тестирование, а смартфоны на этой платформе поступят в продажу в третьем квартале этого года.
Snapdragon 888 был анонсирован в декабре прошлого года. Он выполнен по трекластерной схеме с одним производительным ядром Cortex-X1 с частотой 2,84 ГГц, тремя ядрами на частоте 2,4 ГГц и четырьмя ядрами на частоте 1,8 ГГц. В новинке эти частоты будут увеличены. В частности, говорят о разгоне ядра Cortex-X1 до 3 ГГц.
Ранее сообщалось, что Qualcomm готовит урезанную версию флагманского чипа Snapdragon 888 Lite, которая будет обладать схожей производительностью, но лишится 5G. Это будет сделано для тех рынков, где 5G-сети еще недоступны.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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В китайской индустрии смартфонов поговаривают, что разогнанная версия топового чипа Snapdragon 888 с приставкой Pro будет эксклюзивом для флагманов Поднебесной. Сейчас...
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