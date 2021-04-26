Snapdragon 888 Pro станет эксклюзивом для китайских смартфонов

Источник материала: Onliner

В китайской индустрии смартфонов поговаривают, что разогнанная версия топового чипа Snapdragon 888 с приставкой Pro будет эксклюзивом для флагманов Поднебесной. Сейчас чип проходит тестирование, а смартфоны на этой платформе поступят в продажу в третьем квартале этого года.

Snapdragon 888 был анонсирован в декабре прошлого года. Он выполнен по трекластерной схеме с одним производительным ядром Cortex-X1 с частотой 2,84 ГГц, тремя ядрами на частоте 2,4 ГГц и четырьмя ядрами на частоте 1,8 ГГц. В новинке эти частоты будут увеличены. В частности, говорят о разгоне ядра Cortex-X1 до 3 ГГц.

Ранее сообщалось, что Qualcomm готовит урезанную версию флагманского чипа Snapdragon 888 Lite, которая будет обладать схожей производительностью, но лишится 5G. Это будет сделано для тех рынков, где 5G-сети еще недоступны.