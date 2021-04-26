Как происходят ДТП при встречном разъезде, показали на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером под Логойском в аварии погибла велосипедистка. ДТП случилось на трассе Р3 Логойск — Зембин — Глубокое. Как сообщает УВД Минской области, 50-летний минчанин на Ford при встречном разъезде был ослеплен светом фар и совершил наезд. Как происходят такие происшествия, видно на записи регистратора, установленного в автомобиле.

«Велосипедом управляла 32-летняя жительница деревни Юрковичи Логойского района, около которой все и произошло, — уточнили в милиции. — Она двигалась на велосипеде по проезжей части. Была обозначена световозвращающими элементами».

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 2 УК РБ. В УВД обратили внимание: «Водители ТС при ослеплении фарами встречного транспорта обязаны включить аварийную сигнализацию и остановиться, не меняя направления движения».









В ГАИ Минской область в свою очередь напомнили: «Велосипедистам необходимо оборудовать свои велосипеды фарами (фонарями), излучающими спереди белый свет, сзади — красный, и помнить, что по проезжей части дороги велосипедисту можно двигаться не далее 1 метра от ее правого края».