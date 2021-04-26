|
Разломал руками стену. Мужчина снял на видео худшую штукатурку во вселенной (видео)
Источник материала: Onliner
Если вы думаете, что вам сделали плохой ремонт, то посмотрите на это. Мужчина из Краснодара
За три дня видео собрало почти 60 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев, в которых как следует пропесочили горе-строителей. Сам же автор объяснил, что простукивал стену молотком и удивился глухому звуку. «А ведь мы пришли уже на малярку... и тут такой поворот», — заметил он в описании к ролику.
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 20 км/ч, мощность 250 Вт, запас хода 20 км, аккумулятор 5.1 А·ч, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 12 кг
взрослый/подростковый (макс. 100 кг), до 30 км/ч, мощность 350 Вт, запас хода 30 км, аккумулятор 6 А·ч, рекуперация, материал платформы: алюминий, вес 11.7 кг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы думаете, что вам сделали плохой ремонт, то посмотрите на это. Мужчина из Краснодара снял на видео демонтаж свежесделанной штукатурки, которую можно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)