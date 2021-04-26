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Разломал руками стену. Мужчина снял на видео худшую штукатурку во вселенной (видео)

26.04.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы думаете, что вам сделали плохой ремонт, то посмотрите на это. Мужчина из Краснодара снял на видео демонтаж свежесделанной штукатурки, которую можно отодрать голыми руками: толстенный слой материала решил жить сам по себе. «Плюс пять сантиметров к площади комнаты», — написали ему в комментариях.

За три дня видео собрало почти 60 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев, в которых как следует пропесочили горе-строителей. Сам же автор объяснил, что простукивал стену молотком и удивился глухому звуку. «А ведь мы пришли уже на малярку... и тут такой поворот», — заметил он в описании к ролику.


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Если вы думаете, что вам сделали плохой ремонт, то посмотрите на это. Мужчина из Краснодара снял на видео демонтаж свежесделанной штукатурки, которую можно...
 
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