Разломал руками стену. Мужчина снял на видео худшую штукатурку во вселенной (видео)

Источник материала: Onliner

Если вы думаете, что вам сделали плохой ремонт, то посмотрите на это. Мужчина из Краснодара снял на видео демонтаж свежесделанной штукатурки, которую можно отодрать голыми руками: толстенный слой материала решил жить сам по себе. «Плюс пять сантиметров к площади комнаты», — написали ему в комментариях.

За три дня видео собрало почти 60 тысяч лайков и около 2 тысяч комментариев, в которых как следует пропесочили горе-строителей. Сам же автор объяснил, что простукивал стену молотком и удивился глухому звуку. «А ведь мы пришли уже на малярку... и тут такой поворот», — заметил он в описании к ролику.