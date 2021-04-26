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В Гомеле пьяный байкер не справился с управлением- пассажирка в больнице
Источник материала: Tut.by
В Гомеле пьяный мотоциклист не справился с управлением, в итоге травмы получила пассажирка,
ДТП произошло ночью 24 апреля на улице Хатаевича.
44-летний водитель Honda на закруглении дороги не справился с управлением, наехал на бордюр — и мотоцикл опрокинулся. В результате происшествия пострадала 43-летняя пассажирка. Женщина в больнице.
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44-летний водитель Honda на закруглении дороги не справился с управлением, наехал на бордюр - и мотоцикл опрокинулся.
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