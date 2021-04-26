В Гомеле пьяный байкер не справился с управлением- пассажирка в больнице

Источник материала: Tut.by

В Гомеле пьяный мотоциклист не справился с управлением, в итоге травмы получила пассажирка, сообщили в ГАИ.





ДТП произошло ночью 24 апреля на улице Хатаевича.

44-летний водитель Honda на закруглении дороги не справился с управлением, наехал на бордюр — и мотоцикл опрокинулся. В результате происшествия пострадала 43-летняя пассажирка. Женщина в больнице.

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