ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Логойском районе Ford насмерть сбил велосипедистку

26.04.2021 11:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля вблизи деревни Юрковичи Логойского района. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.


Происшествие случилось 25 апреля, около 21.45. Установлено, что 50-летний водитель Ford двигался по трассе Р3 Логойск — Зембин — Глубокое. На 15-м километре дороги при встречном разъезде он был ослеплен светом фар и сбил 32-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде по проезжей части.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Она была обозначена световозвращающими элементами.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина была обозначена световозвращающими элементами.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошел фестиваль электрокаров Green Day
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by