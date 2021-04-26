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В Логойском районе Ford насмерть сбил велосипедистку
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля вблизи деревни Юрковичи Логойского района. Об этом
Происшествие случилось 25 апреля, около 21.45. Установлено, что 50-летний водитель Ford двигался по трассе Р3 Логойск — Зембин — Глубокое. На 15-м километре дороги при встречном разъезде он был ослеплен светом фар и сбил 32-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде по проезжей части.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Она была обозначена световозвращающими элементами.
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Женщина была обозначена световозвращающими элементами.
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