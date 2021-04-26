БелЖД предупреждает про возможные проблемы при онлайн-оплате билетов

Источник материала: Tut.by

БелЖД предупреждает, что при онлайн-оплате билетов могут возникнуть проблемы. Это связано с установкой обновления на стороне платежной системы, с которой работает железная дорога.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В связи с установкой обновления на стороне платежной системы ASSIST (интернет-эквайринг) при оплате корзин заказов проездных документов могут возникать проблемы ввода CVC кода платежных карт. При возникновении данной проблемы, рекомендуется: отказаться от оплаты и удалить заказ из корзины; выполнить очистку файлов кэша браузера; повторно оформить и оплатить заказ, — уточняется на сайте БелЖД.