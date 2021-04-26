Какие курсы доллара и евро установили обменники 26 апреля

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 апреля снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходило на торгах 26 апреля

На торгах курс доллара снизился на 0,32% — до 2,5605 рубля, курс евро укрепился на 0,05% — до 3,0971 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,21% — до 3,426 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.32).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Белорусский народный банк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,567 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,562 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,145 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,1 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, БСБ Банке — 3,093 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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