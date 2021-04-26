Путешествие на электромобилях на море Геродота. С инфраструктурой - беда

Источник материала: Tut.by

Море Геродота стало этой весной настоящей точкой притяжения для белорусов. Посмотреть на разлив Припяти не едут разве что сами полешуки. В другое время, которое обязательно наступит, Полесье может и должно стать туристической меккой. Исследовать этот удивительный край на автомобиле — не проблема. А если отправиться туда на электрокаре? Проверили, позволит ли инфраструктура Полесья без проблем совершить такой вояж.





Две «электрички» плюс «техничка»

Пару электромобилей составил уже слаженный дуэт из Tesla Model 3 и нового Volkswagen ID.3. Премьеру белорусского авторынка мы уже успели протестировать зимой , проехав на одной зарядке 300 км. Причем далеко не в экономичном режиме. Тогда Tesla Model 3 победила, продвинувшись на 40 километров больше.





На этот раз условия для электрокаров более щадящие — температура +14 градусов. Но при этом в день заезда дул холодный и очень сильный ветер. Изучив карту зарядок, Артур Туманов из tesla-cars.by принял решение взять в команду автомобиль поддержки — новый Land Rover Defender. Который тоже хоть чуть-чуть, но электрический — с нами поехал так называемый «мягкий гибрид». У него между двигателем и коробкой передач встроен электромотор, который помогает при разгонах. А на торможении запасает энергию в небольшом аккумуляторе. Подзарядить от розетки такой гибрид нельзя.

Зачем вообще нужна была «техничка»? В шутку мы решили, что наказанием для проигравшего электрокара будет «зарядка» путем буксировки. На самом деле это был крайний вариант, если вдруг не будет никакой возможности доехать до зарядной станции.

Стартовали из Лошицы, от Минского городского дворца культуры. Наша промежуточная цель — Микашевичи, точнее, АЗС на трассе Кобрин-Гомель, где есть быстрая зарядная станция на 120 кВт. До нее по навигатору 192 км. А сколько зарядок на пути до Микашевич? Да ни одной! Хотя нет. На трассе М-1 есть одна. Но до нее от МКАД с десяток километров, так что проблемы она не решает.





Перед стартом мы зарядились практически до максимума. Tesla показывала 93% и запас хода 466 км, Volkswagen ID.3 — 92% и 362 км соответственно. Напомним, что батарея Tesla имеет «емкость» 82 кВтч, а Volkswagen — 77 кВтч. При этом Tesla полноприводная и более чем в два раза мощнее — 460 л.с. против 200.

Видеоверсию путешествия можно посмотреть здесь .

До Солигорска — минус 30%





Как это было и в первом зимнем тест-драйве, мы не ставили целью ехать в максимально экономичном режиме. Даже наоборот, путешествовали так, как это делают владельцы авто с ДВС, не задумываясь особенно о расходе. Движение с максимально разрешенной скоростью, обогрев в салоне на +22, музыка, обгоны и динамичные разгоны — то есть не жертвуя привычным комфортом.

До знаменитых солигорских «Альп» мы проскочили 125 км, потратив примерно по 30% заряда. В обоих электрокарах остаточный запас составил 60%. При этом ID.3 показывал запас хода 240 км, а Tesla — 300 км. Средний расход энергии у обоих оказался на уровне 20 кВтч на 100 км. На самом деле многовато. Нормальным был бы расход в районе 17 кВтч. Но мы списали повышенные траты энергии на сильный ветер и далеко не экономичный стиль езды.





До зарядки под Микашевичами нужно было проехать еще чуть больше 70 км. То есть мы приезжали с большим запасом. В самом крайнем случае, если зарядка вдруг не работает, нам бы хватило проехать еще 80 км в сторону Гомеля. Там на трассе есть еще одна быстрая зарядка. А вот если бы не работала и она, то дотянуть до Речицы 215 километров вряд ли бы получилось. Тогда можно поехать в сторону Бреста. В 139 км от Микашевичей есть зарядка в Иваново.

Работает-не работает

До Микашевичей мы добрались быстро и снова не заботясь об экономии. Здесь расположена мощная 120-киловатная зарядная станция. Которая, по отзывам пользователей, не всегда стабильно работает. На финише у обоих автомобилей в батареях оставалось по 40%. При этом Volkswagen показывал запас хода 160 км, а Tesla — 200 км. То есть в теории была возможность для маневра.





Поначалу худшие опасения подтвердились. Volkswagen отказался заряжаться вообще. Попробовали Tesla. Она смогла зарядиться на 15%. Колонка выдавала 99 кВт, а Tesla заряжалась со скоростью 623 км/ч. Но внезапно зарядка прекратилась. Начали «теребить» техподдержку. Станцию дистанционно перезапустили, и мы снова подключили Volkswagen. Зарядка пошла — колонка отдавала 66 кВт. Это примерно 5−6 км запаса хода в минуту. Зарядились до 80%, как того рекомендует сам автомобиль. По деньгам вышло 12 рублей.

Снова попробовали зарядить Tesla. Не работает! В техподдержке ответили, что какая-то ошибка, и решить ее дистанционно будет сложно: «Да, у нас есть там косяк. Иногда выбивает. Сейчас думаем, как его исправить». Пришлось повесить пистолет и запустить зарядку заново. Помогло. Tesla начала заряжаться.

Пока возились, остальные члены экипажа да и сами водители успели и поесть, и попить, и снова поесть. В общем, владелец электромобиля в Беларуси никогда не будет голоден.

И еще важное уточнение. Несмотря на то, что у колонки два разъема для зарядки — Chademo и ССS Combo 2 — заряжаться на ней может только один автомобиль. Второму приходится ждать. Если бы не пляски с бубном, то мы бы вдвоем потратили на зарядку чуть больше часа. В одиночку хватило бы и получаса. Как раз съесть хот-дог, выпить кофе и чуть размяться.





После того, как зарядились, можно было начинать турне по Полесью. Изначальная идея была закольцевать маршрут. Из Микашевичей через Житковичи проехать в Туров, дальше Ольшаны, Столин. Оттуда подняться наверх, пересечь Припять на пароме и через Лунинец выскочить снова на трассу Кобрин-Гомель и вернуться на зарядную станцию к Микашевичам. Выходило 235 км, так что наши электромобили должны были легко одолеть маршрут. Но вмешались непредвиденные обстоятельства.

Как мы утопили «техничку»





Штурмовать разливы на электромобилях в наши планы не входило. А вот Артуру Туманову, который в этот раз занимал место за рулем «технички» — нового Land Rover Defender — видимо, не терпелось проверить британскую новоиспеченную легенду на прочность. Поэтому и рванул мерять брод. Причем не ногами, как полагается в таких случаях, а сразу автомобилем. Брод хоть и казался с виду безобидным, но был коварным. Буквально через полметра берег резко уходил вниз. Defender ухнул в воду передней осью. Поняв свою ошибку, водитель попытался сдать назад, но было уже поздно. Вперед — смерти подобно. Так и повис Defender меж безумием и отвагой.













Двигатель заглох и отказался заводиться. Мысль о гидроударе не давала покоя. Эвакуация затянулась на несколько часов. Первой проблемой было то, что автомобиль заглох с включенной передачей. Долго искали, как принудительно перевести «автомат» в нейтраль. Удалось найти флажок под капотом. Пилоту пришлось лезть в ледяную воду. Тянули трактором — хоть бы шевельнулся. Оказалось, еще и электронный стояночный тормоз был активирован. Отключили.





Сложностей добавило и то, что Defender повис на рампе, причем под крутым углом. И трактор не столько вытягивал машину, сколько прижимал ее к земле. И все же «невозможное возможно». Трос выдержал, тракторист справился. Обездвиженный Defender остался ждать эвакуатора, а экипаж Volkswagen ID.3 отправился обратно. На большой круг времени уже не было, так что пришлось отказаться от парома и вернуться тем же путем, что и приехали — через Житковичи.





На зарядку в Микашевичах немецкий электрокар вернулся с запасом хода 100 км. К счастью, никаких проблем на этот раз не возникло. Стали, за 30 минут «залили» батарею до 80%. Этого с лихвой хватит, чтобы добраться до Минска. Даже с учетом того, что на обратном пути в машине ехало уже не двое, а четверо взрослых и ребенок плюс багаж. Режим — как обычно, без ненужной экономии. Снова расход составил около 20кВтч на «сотню».

Дайте зарядок туристическому раю





За исключением утопленного Defender и плясок с зарядкой в Микашевичах путешествие на Полесье прошло удачно. Но в голове все равно билась мысль — мало, мало зарядок для такого чудесного места. Чтобы совершить относительно беспроблемную поездку, нужен электромобиль с запасом хода как минимум 300 км. Переезжая через Припять, нужно всегда держать в уме, что еще должен остаться запас для возвращения на «большую землю».



Красными квадратами мы обозначили места, где пригодились бы зарядные станции

На наш взгляд, зарядные станции были бы не лишними в Турове, Ольшанах, Слониме, Лунинце, Пинске. И, конечно, на полпути — в Солигорске. В этом случае Полесье станет привлекательным маршрутом для путешественников на электромобилях.