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Министр обороны Хренин улетает в Душанбе на встречу глав военных ведомств стран ОДКБ
Источник материала: Навiны
Меры по нейтрализации вызовов и угроз военной безопасности стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станут одной из тем для обсуждения на заседании совета министров обороны ОДКБ 27 апреля в Душанбе.
Как сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства, в повестке встречи также «ряд вопросов в военной и военно-технической сферах». «Принятые в рамках заседания решения будут направлены на выработку общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ», — говорится в сообщении.
Беларусь на совете представит министр обороны Виктор Хренин. В заседании также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, бывший генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси.
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Меры по нейтрализации вызовов и угроз военной безопасности стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станут одной из тем для...
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