ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Министр обороны Хренин улетает в Душанбе на встречу глав военных ведомств стран ОДКБ

26.04.2021 11:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Меры по нейтрализации вызовов и угроз военной безопасности стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станут одной из тем для обсуждения на заседании совета министров обороны ОДКБ 27 апреля в Душанбе.

Министр обороны Хренин улетает в Душанбе на встречу глав военных ведомств стран ОДКБ

Как сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства, в повестке встречи также «ряд вопросов в военной и военно-технической сферах». «Принятые в рамках заседания решения будут направлены на выработку общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ», — говорится в сообщении.

Беларусь на совете представит министр обороны Виктор Хренин. В заседании также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, бывший генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Беларусь присоединилась к нему 31 декабря 1993 года. Документ вступил в силу 20 апреля 1994 года.

14 мая 2002 года государства, подписавшие договор, приняли решение создать на его основе полноценный международный военно-политический блок — Организацию Договора о коллективной безопасности. 2 декабря 2004 года ОДКБ был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

В январе 2012 года Узбекистан вышел из организации, больше ее состав не менялся.

Цель ОДКБ заключается в совместной защите территориального и экономического пространства государств — участников договора от любых проявлений внешней военно-политической агрессии, террористической деятельности, природных катастроф крупного масштаба и др.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меры по нейтрализации вызовов и угроз военной безопасности стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станут одной из тем для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как происходят ДТП при встречном разъезде, показали на видео (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by