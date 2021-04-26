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Павел и Алана Мамаевы официально развелись
Источник материала: Tut.by
По решению Ростовского суда полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев и его жена Алана теперь официально разведены,
Пара разошлась мирно, имущественных претензий теперь уже бывшие супруги друг к другу не выдвинули и алименты также не назначили, детей, которые останутся жить с матерью, Мамаевы будут и дальше воспитывать вместе. Интересы сторон в суде представляли адвокаты. Первой об окончания бракоразводного процесса сообщила Алана Мамаева, написав в Instagram-сторис: «Назад дороги нет!»
Алана Мамаева подала на развод
Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов, — написала тогда Алана. Основной причиной развода, видимо, стала измена Павла, в которой жена
Павел Мамаев был в официальном браке с Аланой Хубецовой (девичья фамилия) с 2013 года. Пара воспитывает двоих детей: дочь Алису и сына Аланы от брака с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым, Алекса.
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Брак футболиста был расторгнут по решению ростовского суда.
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