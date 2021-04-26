Павел и Алана Мамаевы официально развелись

Источник материала: Tut.by

По решению Ростовского суда полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев и его жена Алана теперь официально разведены, сообщает Hello!





Пара разошлась мирно, имущественных претензий теперь уже бывшие супруги друг к другу не выдвинули и алименты также не назначили, детей, которые останутся жить с матерью, Мамаевы будут и дальше воспитывать вместе. Интересы сторон в суде представляли адвокаты. Первой об окончания бракоразводного процесса сообщила Алана Мамаева, написав в Instagram-сторис: «Назад дороги нет!»

Алана Мамаева подала на развод в марте этого года . Об этом она сама сообщила на страницах социальной сети.

Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов, — написала тогда Алана. Основной причиной развода, видимо, стала измена Павла, в которой жена уличила его публично.

Павел Мамаев был в официальном браке с Аланой Хубецовой (девичья фамилия) с 2013 года. Пара воспитывает двоих детей: дочь Алису и сына Аланы от брака с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым, Алекса.