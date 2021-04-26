Два грузовика столкнулись в лобовую в Чериковском районе: пострадал пассажир

Источник материала: Tut.by

В Чериковском районе утром 24 апреля столкнулись два грузовика, сообщает МВД. Пострадал 51-летний пассажир.





Авария произошла на автодороге Могилев — Чериков — Костюковичи в 08.45. За рулем грузовика Mercedes был 21-летний лидчанин. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газ» под управлением 55-летнего жителя Костюковичей.





В результате ДТП травмы получил 51-летний пассажир «Газ». Мужчина в больнице.

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