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Два грузовика столкнулись в лобовую в Чериковском районе: пострадал пассажир
Источник материала: Tut.by
В Чериковском районе утром 24 апреля столкнулись два грузовика,
Авария произошла на автодороге Могилев — Чериков — Костюковичи в 08.45. За рулем грузовика Mercedes был 21-летний лидчанин. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газ» под управлением 55-летнего жителя Костюковичей.
В результате ДТП травмы получил 51-летний пассажир «Газ». Мужчина в больнице.
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Водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на встречку.
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