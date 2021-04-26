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Что такое «тихий» тромбоз и кому он может угрожать? Врач помогает разобраться
Источник материала: Tut.by
«Тихий» тромбоз может быть жизнеугрожающей проблемой, ведь это то заболевание, которое протекает бессимптомно и может вовремя не насторожить человека. Врач-ангиохирург Александр Павлов объясняет, что это такое, и называет привычки, которые могут помочь избежать заболевания.
— В медицине термина «тихий» тромбоз не существует. Но в повседневной жизни им обозначают ситуацию, когда тромбоз в венах обнаружен случайно при обследовании по поводу других заболеваний или в случаях, когда возникла
Такой тромбоз называют «тихим», потому что он не сопровождается явными клиническими проявлениями, то есть заметить его очень сложно. По своему патогенезу, течению и последствиям — это обычный тромбоз глубоких вен. Но есть нюансы именно в выявлении симптомов.
Клинические проявления тромбоза глубоких вен обычно связаны с нарушением оттока крови от конечности или ее части, при этом развивается отек, распирающие боли и т.д. Но бывают ситуации, когда тромб развивается в крупных венах, а затруднения оттока не происходит, поскольку анатомически существуют предпосылки для хорошей компенсации.
Такая ситуация возможна, например, в системе внутренней подвздошной вены (вен, обеспечивающих отток от органов малого таза). При поражении вен с одной стороны отток идет по венам противоположной, в итоге отек органов таза не появляется.
Симптомы тромбоза могут не выявляться, когда тромб развивается в почечной вене при опухолях почек. Причем эта ситуация сопровождается высоким риском тромбоэмболий, поскольку такой тромб быстро достигает нижней полой вены с высокой скоростью кровотока и широким просветом. В таком случае типичных симптомов нарушения кровотока не будет, хотя могут выявляться симптомы, характерные для основного заболевания (то есть опухоли).
В чем-то аналогичная ситуация с тромбозами в системе
Кроме того, «тихий» тромбоз нередко развивается у лежачих пациентов после травм, тяжелых операций, инсультов и других заболеваний, требующих длительного постельного режима, или у людей с нарушенной мобильностью (гипсовая повязка, инвалидная коляска). Здесь причина тромбоза — отсутствие мышечных сокращений, замедление кровотока и дополнительные факторы, связанные с самим заболеванием. А отсутствие клинических проявлений связано с горизонтальным положением человека, атрофией мышц поврежденной области и т.д., в итоге все это делает отек малозаметным.
Как не допустить появления «тихого» тромбоза?
— Профилактика любого тромбоза — здоровый образ жизни, поддержание хорошей физической формы, контроль веса, активный двигательный режим и профилактика гиподинамии, отказ от курения и ограничение приема алкоголя, питание с низким содержанием копченых, острых, соленых продуктов, соблюдение водного баланса.
Дополнительно для профилактики «тихого» тромбоза нужно обратить внимание, во-первых, на грамотную оценку факторов риска его развития. Особенно это касается пациентов после операций, травм, с сопутствующей патологией. Им необходимо назначение профилактических мер для снижения риска тромбоза, в том числе адекватный водный баланс, ранняя активизация (меры по скорейшему возвращению пациента к двигательной активности. — Прим. TUT.BY), компрессионная терапия и превентивное назначение препаратов, снижающих свертываемость. Кроме того, таким пациентам при малейшем подозрении показано выполнение лабораторных анализов, для подтверждения тромбоза (в первую очередь определение такого показателя как D-димер). Заниматься оценкой рисков и подбором подходящего метода профилактики должен исключительно лечащий врач.
Во-вторых, нужно помнить о высокой вероятности развития тромбоза (в том числе «тихого») у онкологических пациентов. При выявлении опухолей с высоким риском тромбоза необходимо инструментальное и лабораторное обследование. Кстати, не менее важно и обратное, при выявлении неспровоцированного тромбоза (без известных причин) необходимо обследование на предмет возможного опухолевого роста.
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«Тихий» тромбоз может быть жизнеугрожающей проблемой, ведь это то заболевание, которое протекает бессимптомно и может вовремя не насторожить человека....
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