Что такое «тихий» тромбоз и кому он может угрожать? Врач помогает разобраться

Источник материала: Tut.by

«Тихий» тромбоз может быть жизнеугрожающей проблемой, ведь это то заболевание, которое протекает бессимптомно и может вовремя не насторожить человека. Врач-ангиохирург Александр Павлов объясняет, что это такое, и называет привычки, которые могут помочь избежать заболевания.



Александр ПавловВрач- ангиохирург (флеболог) высшей категории медцентра «Блоссом Клиник» Врач-(флеболог) высшей категории медцентра «Блоссом Клиник»

— В медицине термина «тихий» тромбоз не существует. Но в повседневной жизни им обозначают ситуацию, когда тромбоз в венах обнаружен случайно при обследовании по поводу других заболеваний или в случаях, когда возникла тромбоэмболия легочной артерии без предшествовавшего клинического проявления тромбоза глубоких вен.

Такой тромбоз называют «тихим», потому что он не сопровождается явными клиническими проявлениями, то есть заметить его очень сложно. По своему патогенезу, течению и последствиям — это обычный тромбоз глубоких вен. Но есть нюансы именно в выявлении симптомов.

Клинические проявления тромбоза глубоких вен обычно связаны с нарушением оттока крови от конечности или ее части, при этом развивается отек, распирающие боли и т.д. Но бывают ситуации, когда тромб развивается в крупных венах, а затруднения оттока не происходит, поскольку анатомически существуют предпосылки для хорошей компенсации.

Такая ситуация возможна, например, в системе внутренней подвздошной вены (вен, обеспечивающих отток от органов малого таза). При поражении вен с одной стороны отток идет по венам противоположной, в итоге отек органов таза не появляется.



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Симптомы тромбоза могут не выявляться, когда тромб развивается в почечной вене при опухолях почек. Причем эта ситуация сопровождается высоким риском тромбоэмболий, поскольку такой тромб быстро достигает нижней полой вены с высокой скоростью кровотока и широким просветом. В таком случае типичных симптомов нарушения кровотока не будет, хотя могут выявляться симптомы, характерные для основного заболевания (то есть опухоли).

В чем-то аналогичная ситуация с тромбозами в системе верхней полой вены (в венах рук, подключичной вене). Поскольку мышечный массив не такой большой, как в ногах, а по характеру деятельности руки нередко оказываются выше уровня сердца, отток происходит легче даже при наличии тромбов в магистральных венах, а значит, отек может развиваться позже.

Кроме того, «тихий» тромбоз нередко развивается у лежачих пациентов после травм, тяжелых операций, инсультов и других заболеваний, требующих длительного постельного режима, или у людей с нарушенной мобильностью (гипсовая повязка, инвалидная коляска). Здесь причина тромбоза — отсутствие мышечных сокращений, замедление кровотока и дополнительные факторы, связанные с самим заболеванием. А отсутствие клинических проявлений связано с горизонтальным положением человека, атрофией мышц поврежденной области и т.д., в итоге все это делает отек малозаметным.

Как не допустить появления «тихого» тромбоза?

— Профилактика любого тромбоза — здоровый образ жизни, поддержание хорошей физической формы, контроль веса, активный двигательный режим и профилактика гиподинамии, отказ от курения и ограничение приема алкоголя, питание с низким содержанием копченых, острых, соленых продуктов, соблюдение водного баланса.



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Дополнительно для профилактики «тихого» тромбоза нужно обратить внимание, во-первых, на грамотную оценку факторов риска его развития. Особенно это касается пациентов после операций, травм, с сопутствующей патологией. Им необходимо назначение профилактических мер для снижения риска тромбоза, в том числе адекватный водный баланс, ранняя активизация (меры по скорейшему возвращению пациента к двигательной активности. — Прим. TUT.BY), компрессионная терапия и превентивное назначение препаратов, снижающих свертываемость. Кроме того, таким пациентам при малейшем подозрении показано выполнение лабораторных анализов, для подтверждения тромбоза (в первую очередь определение такого показателя как D-димер). Заниматься оценкой рисков и подбором подходящего метода профилактики должен исключительно лечащий врач.

Во-вторых, нужно помнить о высокой вероятности развития тромбоза (в том числе «тихого») у онкологических пациентов. При выявлении опухолей с высоким риском тромбоза необходимо инструментальное и лабораторное обследование. Кстати, не менее важно и обратное, при выявлении неспровоцированного тромбоза (без известных причин) необходимо обследование на предмет возможного опухолевого роста.