Исследование: ликвидаторы аварии на ЧАЭС не передали своим детям избыточные мутации

Источник материала: Tut.by

Ликвидаторы последствий аварии в Чернобыле не передали своим детям избыточные мутации. Об этом говорится в публикации журнала Science , краткие итоги публикует Live Science .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Радиационное облучение в результате катастрофы на ЧАЭС 1986 года повысило риск определенных мутаций, связанных с раком щитовидной железы. Спустя 35 лет после аварии международная группа ученых из США, Тайваня, Бразилии, России и Украины решила тщательно изучить генетические последствия катастрофы.

В новом исследовании глава отдела в Национальном институте онкологии США Стивен Чанок (Stephen Chanock) и его коллеги проанализировали ткань опухолей карциномы щитовидной железы, хранящуюся в чернобыльском банке тканей, сравнив данные об опухолях 359 человек, подвергшихся воздействию чернобыльской радиации до совершеннолетия, с опухолями людей из того же региона, которые родились более чем через девять месяцев после аварии на Чернобыльской АЭС и, следовательно, не подвергались прямому воздействию.

Исследователи обнаружили, что при большем воздействии радиации в опухолевой ткани наблюдались более высокие уровни двухцепочечных разрывов ДНК, при которых две цепи, составляющие ДНК, «ломались» в одной и той же точке. Клетки имеют механизмы репарации, чтобы исправить подобные разрывы, но результаты показали, что опухоли также имеют ошибки в этих механизмах репарации, особенно в той части, что называется негомологичным концевым соединением.

По словам Чанока, эти ошибки не уникальны для рака, вызванного радиацией. Специалист отмечает, что они также встречаются при других типах рака вместе с дополнительными мутациями. Так что Чанок надеется, что результаты могут привести к новым исследованиям лекарств, нацеленных именно на эти проблемы.

Во втором исследовании ученые искали возможные эффекты радиационного воздействия на разные поколения. Предыдущие исследования выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не обнаружили доказательств серьезных врожденных дефектов, мертворождения или смерти новорожденных среди детей, зачатых после радиационного воздействия, хотя недавний повторный анализ данных предполагает возможность повышенного риска.

Текущее исследование было сосредоточено на живых детях ликвидаторов — людей, которые устраняли последствия аварии на ЧАЭС. Исследователи секвенировали полные геномы 130 детей, родившихся между 1987 и 2002 годами.

Исследовательская группа искала мутации de novo (такие мутации возникают на разных стадиях формирования и развития эмбриона) или совершенно новые генетические мутации в ДНК ребенка, которых не было в геноме родителей. Если у ребенка обнаружится увеличение генетических мутаций, которых не было у его родителей, это значит, что радиация воздействует на сперматозоиды или яйцеклетку. Отсутствие увеличения количества мутаций de novo свидетельствует о том, что дети в значительной степени избегают повреждения своей ДНК в результате воздействия на их родителей.

Примерно 50−100 подобных мутаций возникают естественным путем в каждом поколении, и результаты исследования показали, что дети ликвидаторов ничем не отличаются в этом плане от обычных детей. Более того, самым главным фактором, влияющим на количество мутаций de novo, оказался возраст отца, а не доза его облучения.

По мнению авторов, результаты этого исследования могут дать надежду тем, кто подвергся воздействию радиации во аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году и планирует обзавестись семьями.