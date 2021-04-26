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Срочное заседание "Вышеградской четверки" по ситуации в Беларуси и Украине

26.04.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание глав правительств стран-членов Вышеградской четверки (Польши, Чехии, Венгрии, Словакии) из-за поведения России

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сек.

"В рамках польского председательствования в Вышеградской четверке премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня созывает в 12 срочное заседание в формате видеоконференции премьер-министров Вышеграда. Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничеству Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе", - написал замглавы МИД Польши в Twitter в понедельник.
 
 
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание глав правительств стран-членов Вышеградской четверки (Польши, Чехии, Венгрии, Словакии) из-за...
 
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