ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: рубль будет укрепляться

26.04.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как завершится апрель на валютном рынке? На минувшей неделе в Беларуси наблюдалось снижение трех основных иностранных валют. А белорусский рубль продолжил укрепляться к валютной корзине. Каких цен на валюту ждать на этой неделе?


Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- Если говорить о событиях на внешних валютных рынках за прошедшую неделю, то стоит отметить укрепление европейской валюты. Пара евро/доллар выросла с 1,1970 до 1,2050, или на 0,7%.

Российский рубль укрепился к доллару и при этом практически не изменился к евро.

Доллар в России подешевел с 75,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%.

Евро, несмотря на колебания к российскому рублю в течение недели, остался к концу пятидневки на уровне 90,5.

Если говорить о белорусском рубле, то он укрепился сразу к трем иностранным валютам. Доллар за неделю подешевел на 1,07%. Евро снизился на 0,4%. Российский рубль подешевел на 0,51%.

В результате стоимость валютной корзины снизилась на 0,66%. Это третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине. Это укрепление, вероятнее всего, можно объяснить потребностью предприятий в белорусских рублях для уплаты налогов.

Кстати говоря, в середине недели российский рубль успел обновить минимумы с начала года. А к концу недели все три иностранные валюты оказались дешевле, чем были в начале текущего года. Такая ситуация в последний раз наблюдалась во второй половине января.

На начавшейся неделе белорусский рубль, вероятно, продолжит свое укрепление.

Доллар может подешеветь до 2,54 белорусского рубля.

Евро может снизиться до 3,08 белорусского рубля.

А российский рубль может подешеветь до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как завершится апрель на валютном рынке? На минувшей неделе в Беларуси наблюдалось снижение трех основных иностранных валют. А белорусский рубль продолжил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суды і выракі 26 красавіка: 2 гады «хатняй хіміі» за акцыю ў падтрымку палітвязьняў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by