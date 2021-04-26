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А1 запустил новую услугу «Облачный 1С» для корпоративных клиентов

26.04.2021 11:41 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Корпоративные клиенты компании A1 смогут получить доступ к различным программным продуктам 1С для автоматизации деятельности предприятий по модели SaaS в рамках новой услуги «Облачный 1С».

Оформив услугу, корпоративные клиенты получат лицензионный доступ к четырем программным продуктам 1С из облака дата-центра А1:

  • «Бухгалтерия 1С»;
  • «Управление торговлей 1С»;
  • «Зарплата и управление персоналом 1С»;
  • «Управление компании (ERP для SMB) 1С».

Стоимость одного доступа к одному программному продукту 1С составляет 36 белорусских рублей в месяц с НДС. При этом «Облачный 1С» избавляет от необходимости приобретать и устанавливать дорогостоящие физические копии соответствующего программного обеспечения, которые привязываются к одному рабочему месту. С помощью услуги «Облачный 1С» от А1 можно получить дистанционный доступ к нужной программе с любого компьютера. При необходимости конфигурацию и объем услуги можно изменить, чтобы платить лишь за нужное количество доступов к программам 1С.

А1 запустил новую услугу «Облачный 1С» для корпоративных клиентов

Все данные, обмен которыми происходит при работе с продуктами в рамках услуги «Облачный 1С», располагаются в хранилище дата-центра А1, благодаря чему надежно защищены от несанкционированного доступа, технических сбоев и других форс-мажорных обстоятельств. В дополнение к лицензиям необходимых продуктов абоненты услуги «Облачный 1С» от А1 получают доступ к комплексному информационно-технологическому сопровождению зарегистрированных пользователей программ 1С от А1. На выбор предлагается один из трех вариантов: «Техническое сопровождение 1С Mini», «Техническое сопровождение 1С Standard» или «Техническое сопровождение 1С Maxi». Все они включают регулярное обновление программ, резервное копирование баз данных, администрирование базы, информационно-техническую поддержку. Остальные возможности, включенные в тот или иной пакет технического сопровождения (количество расчетных счетов, для которых настраивается и поддерживается «Клиент-банк», количество ежедневных консультаций по работе в программе, помощь в ее настройке), пользователи могут выбирать в зависимости от своих потребностей.

Более подробно о новой услуге «Облачный 1С» можно узнать по ссылке, а также по единому телефону контакт-центра – 150.

 
 
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Корпоративные клиенты компании A1 смогут получить доступ к различным программным продуктам 1С для автоматизации деятельности предприятий по модели SaaS в рамках...
 
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