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Какие фильмы покорили «Оскар-2021»: итоги кинопремии
Источник материала: KYKY>
В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения премии «Оскар». Как и предрекали кинокритики, главный приз – статуэтка в номинации «Лучший фильм» – досталась картине «Земля кочевников».
Кому еще достались статуэтки:
Лучшим актером стал Энтони Хопкинс, сыгравший в ленте «Отец» – он стал самым возрастным обладателем «Оскара» в этой номинации – Энтони 83 года.
Лучшей актрисой признали Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме «Земля кочевников». За этот же фильм статуэтку в номинации «Лучший режиссер» получила Хлоя Чжао.
Лучшей актрисой второго плана стала Юн Ё-джон, сыгравшая в картине «Минари». Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя, который сыграл в фильме «Иуда и черный мессия»
Статуэтку за лучший адаптированный сценарий получила картина «Отец». За лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды». Фильм «Еще по одной» признали лучшим иностранным фильмом. «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» получил мульт «Душа». Лучшим документальным фильмом стал «Мой учитель-осьминог».
И остальные награды:
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