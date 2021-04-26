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Какие фильмы покорили «Оскар-2021»: итоги кинопремии

26.04.2021 11:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения премии «Оскар». Как и предрекали кинокритики, главный приз – статуэтка в номинации «Лучший фильм» – досталась картине «Земля кочевников». 

Кому еще достались статуэтки: 

Лучшим актером стал Энтони Хопкинс, сыгравший в ленте «Отец» – он стал самым возрастным обладателем «Оскара» в этой номинации – Энтони 83 года.

Лучшей актрисой признали Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме «Земля кочевников». За этот же фильм статуэтку в номинации «Лучший режиссер» получила Хлоя Чжао. 

Лучшей актрисой второго плана стала Юн Ё-джон, сыгравшая в картине «Минари». Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя, который сыграл в фильме «Иуда и черный мессия»

Статуэтку за лучший адаптированный сценарий получила картина «Отец». За лучший оригинальный сценарий — «Девушка, подающая надежды». Фильм «Еще по одной» признали лучшим иностранным фильмом. «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» получил мульт «Душа». Лучшим документальным фильмом стал «Мой учитель-осьминог». 

И остальные награды: 

  • Лучший оператор – Эрик Мессершмидт, снявший фильм «Манк». 
  • Лучшие визуальные эффекты – «Довод». 
  • Лучший композитор – «Душа». 
  • Лучший монтаж – «Звук металла».
  • Лучший дизайн костюмов – «Ма Рейни: Мать блюза». 
  • Лучший звук – «Звук металла». 
  • Лучший короткометражный анимационный фильм – «Если что-то случится, я люблю вас». 
  • Лучший короткометражный фильм – «Два далеких незнакомца». 
  • Лучший короткометражный документальный фильм – «Колетт». 
  • Лучший художник-постановщик – «Манк». 
  • Лучший грим и прически – «Ма Рейни: Мать блюза». 
  • Лучшая песня – «Fight for You», прозвучавшая в фильме «Иуда и черный мессия». 

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В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения премии «Оскар». Как и предрекали кинокритики, главный приз – статуэтка в номинации «Лучший фильм» – досталась...
 
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