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Активист БАК: власти скрывают информацию о реальном положении дел на БелАЭС — это настораживает и очень тревожит
Источник материала: Навiны
По словам активиста Белорусской антиядерной кампании Николая Уласевича, существует большая проблема с доступом к информации о функционировании Белорусской атомной электростанции.
«С оперативной информацией с АЭС теперь стало намного сложнее, — заявил он
В качестве примера активист привел поступившую ему недавно информацию, что во всех проводимых на БелАЭС эксплуатационных экспериментах принимает участие только российская сторона, и наших белорусских специалистов туда и близко не пускают.
«Я не знаю, доверять ли этому, но на фоне частых так называемых «плановых» отключений АЭС это настораживает и очень тревожит», —подчеркнул Уласевич.
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Активист БАК: власти скрывают информацию о реальном положении дел на БелАЭС — это настораживает и очень тревожит
По словам активиста Белорусской антиядерной кампании Николая Уласевича, существует большая проблема с доступом к информации о функционировании Белорусской...
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