"Озверели" - социолог Щекин обвинил Запад в эгоизме из-за "планов" ликвидировать Лукашенко









Телеграф. И произошло это после подготовки "ликвидации" Александра Лукашенко, передает





«Планируемые спецслужбами США убийство президента и государственный переворот расставил все точки над «i». Все договоренности в мире разрушены. Посредством терроризма Запад пытается уничтожить нашу страну, выбрав в качестве цели президента, как гаранта стабильности, мира и независимости страны», — уверен социолог.





«Политические элиты и спецслужбы Запада озверели в достижении своих эгоистических целей. Считаю, что все, кто участвовал в проекте расправы над главой государства и его семьей, должны понести самое жесткое наказание», — заявил социолог.





По его мнению, реакция на озвученные угрозы Александра Лукашенко была адекватной. А планируемый декрет о передаче власти Совбезу — это способ сохранить независимость, передает Белта.





«Более того, вырабатываемый президентом механизм по сохранению суверенитета является инновационным и вполне прогрессивным, он в обязательном порядке с учетом реальной ситуации должен быть отражен в проекте обновленной Конституции», — призвал Николай Щекин.





По мнению социолога, власти страны ожидают сложные времена.





«Схватка за Беларусь только начата. В ближайшие месяцы мы должны быть готовы к следующим событиям: первое — информационной войне; второе — шантажу власти со стороны Запада (США, Польши, Литвы, Украины); третье — провокациям, связанным с религиозным и национальным вопросами; четвертое — попытке в очередной раз вывести людей на улицы под любыми предлогами; пятое — прямым угрозам в адрес граждан, поддерживающих президента», — спрогнозировал свое и властей будущее Николай Щекин.









150 джипов для "уничтожения" Лукашенко

На телеканале ОНТ показали новый сюжет о якобы попытке убийства Александра Лукашенко. Подробности покушения раскрыл Станислав Князев, завкафедрой госуправления в Академии управления при президенте.



