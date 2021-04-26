здесь: Ее обвинили в блокировании дорог на Романовской Слободе в девушка с группой людей дважды около минуты постояла на пешеходном переходе с флагами. "Минсктранс" ущерба не насчитал. Ее обвинили в блокировании дорог на Романовской Слободе в Минске 20 декабря и 3 января, за то, что"Минсктранс" ущерба не насчитал.





После задержания в конце января Юлию допрашивали в течение нескольких дней, во время следственных действий 2 февраля девушка потеряла сознание от истощения и обезвоживания — ее госпитализировали и поместили под капельницу.





Потом молодую мать посадили на два месяца под домашний арест.





На суде Юлия Якубович свою вину не признала.





Судья Виктория Шабуня наказала ее 2 годами "домашней химии" — именно такое наказание запросил прокурор Тимофей Ничипорук.



