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Молодой матери дали два года "домашней химии" за акцию в поддержку политзаключенных
Источник материала: Партизан
Суд Центрального района 26 апреля вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против 33-летней минчанки Юлии Якубович.
После задержания в конце января Юлию допрашивали в течение нескольких дней, во время следственных действий 2 февраля девушка потеряла сознание от истощения и обезвоживания — ее госпитализировали и поместили под капельницу.
Потом молодую мать посадили на два месяца под домашний арест.
На суде Юлия Якубович свою вину не признала.
Судья Виктория Шабуня наказала ее 2 годами "домашней химии" — именно такое наказание запросил прокурор Тимофей Ничипорук.
Подробности по делу читайте
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Суд Центрального района 26 апреля вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против 33-летней минчанки Юлии Якубович.
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