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Молодой матери дали два года "домашней химии" за акцию в поддержку политзаключенных

26.04.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района 26 апреля вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против 33-летней минчанки Юлии Якубович.

здесь:Ее обвинили в блокировании дорог на Романовской Слободе в Минске 20 декабря и 3 января, за то, что девушка с группой людей дважды около минуты постояла на пешеходном переходе с флагами. "Минсктранс" ущерба не насчитал. 

После задержания в конце января Юлию допрашивали в течение нескольких дней, во время следственных действий 2 февраля девушка потеряла сознание от истощения и обезвоживания — ее госпитализировали и поместили под капельницу. 

Потом молодую мать посадили на два месяца под домашний арест. 

На суде Юлия Якубович свою вину не признала. 

Судья Виктория Шабуня наказала ее 2 годами "домашней химии" — именно такое наказание запросил прокурор Тимофей Ничипорук. 

Подробности по делу читайте здесь
 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района 26 апреля вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против 33-летней минчанки Юлии Якубович.
 
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