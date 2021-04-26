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Пони, карета и титул: стали известны детали наследства принца Филиппа
26.04.2021 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Стали известны детали завещания покойного мужа королевы Британии - принца Филиппа: интересные подробности о наследстве рассказали британские СМИ.
Стали известны детали завещания принца Филиппа: все, что вошло в наследство и имена новых обладателей имущества герцога огласило издание Daily Express.
Состояние принца оценивается в сумму до 30 миллионов фунтов стерлингов и значимая часть имущества - это ценные вещи и недвижимость. Ко всему прочему, принц владел акциями нескольких корпораций, произведениями искусства и коллекцией раритетов.
И если основная часть наследства покойного достанется жене-королеве, то пони и его любимую зеленую карету получит его внучка, дочь принца Эдварда - Луиза Виндзор.
А вот сам Эдвард, на правах младшего сына, унаследует титул отца и станет герцогом Эдинбургским, но случится это лишь после кончины Елизаветы II.
Напомним, что принц Филипп
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Кто из королевской семьи оторвал "лучший кусок" наследства и вошел в завещание покойного герцога - узнали британские СМИ.
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