﻿ Пони, карета и титул: стали известны детали наследства принца Филиппа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пони, карета и титул: стали известны детали наследства принца Филиппа

26.04.2021 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стали известны детали завещания покойного мужа королевы Британии - принца Филиппа: интересные подробности о наследстве рассказали британские СМИ.

Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля и произвели настоящий фурор в прессе. Приезд принца Гарри, отсутствие Меган Маркл на прощании, тайная встреча принца Чарльза с младшим сыном и запреты церемонии обсуждались на протяжении нескольких недель. Но больше всего фанатов интересовал вопрос наследства покойного.

Стали известны детали завещания принца Филиппа: все, что вошло в наследство и имена новых обладателей имущества герцога огласило издание Daily Express.

Состояние принца оценивается в сумму до 30 миллионов фунтов стерлингов и значимая часть имущества - это ценные вещи и недвижимость. Ко всему прочему, принц владел акциями нескольких корпораций, произведениями искусства и коллекцией раритетов.

И если основная часть наследства покойного достанется жене-королеве, то пони и его любимую зеленую карету получит его внучка, дочь принца Эдварда - Луиза Виндзор.

А вот сам Эдвард, на правах младшего сына, унаследует титул отца и станет герцогом Эдинбургским, но случится это лишь после кончины Елизаветы II.

Напомним, что принц Филипп ушел из жизни 9 апреля, немного не дожив до своего 100-летия.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто из королевской семьи оторвал "лучший кусок" наследства и вошел в завещание покойного герцога - узнали британские СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Расеі суд прыпыніў дзейнасьць штабоў Навальнага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by