Пони, карета и титул: стали известны детали наследства принца Филиппа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стали известны детали завещания покойного мужа королевы Британии - принца Филиппа: интересные подробности о наследстве рассказали британские СМИ.

Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля и произвели настоящий фурор в прессе. Приезд принца Гарри, отсутствие Меган Маркл на прощании, тайная встреча принца Чарльза с младшим сыном и запреты церемонии обсуждались на протяжении нескольких недель. Но больше всего фанатов интересовал вопрос наследства покойного.

Стали известны детали завещания принца Филиппа: все, что вошло в наследство и имена новых обладателей имущества герцога огласило издание Daily Express.

Состояние принца оценивается в сумму до 30 миллионов фунтов стерлингов и значимая часть имущества - это ценные вещи и недвижимость. Ко всему прочему, принц владел акциями нескольких корпораций, произведениями искусства и коллекцией раритетов.

И если основная часть наследства покойного достанется жене-королеве, то пони и его любимую зеленую карету получит его внучка, дочь принца Эдварда - Луиза Виндзор.

А вот сам Эдвард, на правах младшего сына, унаследует титул отца и станет герцогом Эдинбургским, но случится это лишь после кончины Елизаветы II.

Напомним, что принц Филипп ушел из жизни 9 апреля , немного не дожив до своего 100-летия.

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