Видео: сделал два шага по переходу и попал под троллейбус (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Минске была ясная погода: для апреля холодно, но хотя бы видимость хорошая. И вот в таких условиях на регулируемом пешеходном переходе пешеход попал под троллейбус. Почему участники этого ДТП вовремя друг друга не заметили, остается загадкой.

ДТП случилось сегодня около 7:40 на улице Академической, где довольно интенсивное движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов. «Гармошка» двигалась со стороны улицы Сурганова: дорога там имеет изгиб, к тому же справа по ходу движения троллейбуса примыкает улица Платонова. В итоге транспорт, проезжая последний светофор по Сурганова, оказывается на обширном перекрестке, на выезде с которого расположен регулируемый пешеходный переход.

Видео, которое опубликовал наш читатель с ником allin1, не дает возможности увидеть, на какой сигнал светофора двигался троллейбус, а также на какой сигнал на переход вышел пешеход. Хотя обращает на себя внимание тот факт, что пешеходы синхронно начали движение с обеих сторон перехода.

— Троллейбус явно на красный доезжал. Пешеход тоже красавец тот еще — капюшон, наушники, — делает предположение очевидец.

Похоже, пешеход ни разу так и не посмотрел налево, выходя на дорогу, иначе не понятно, как можно было не заметить троллейбус-гармошку. Водитель не затормозил вовремя для предотвращения наезда — в итоге совершил его. От удара пешеход упал перед троллейбусом.

— На вид пешеходу лет 20—23. Никуда он не смотрел, был в наушниках — классика. Поднялся сам, водитель выпустил всех пассажиров и завел парня в кабину троллейбуса, — рассказал корреспонденту Onliner очевидец. — ГАИ обязаны были вызвать — это ДТП с участием пешехода. У троллейбуса лобовое стекло было хорошо повреждено от удара. У пешехода явных повреждений не было: сам зашел в кабину, чуть прихрамывал.

По Правилам дорожного движения пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора (п. 16.2). При этом, пересекая проезжую часть по наземному переходу, пешеход обязан убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен (п. 17.2).

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