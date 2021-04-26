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DDR5 запустили в серийное производство
Источник материала: Onliner
В конце этого года ожидается запуск платформ Intel Alder Lake и AMD Raphael, в которых будет использоваться оперативная память нового поколения DDR5. Ее производство уже выходит на поток. Китайцы из компании Jiahe Jinwei
Печатные платы у памяти не только зеленого, но и черного цветов. На них есть встроенная схема управления питанием, которая будет более эффективно передавать напряжение на чипы DRAM. На фотографиях от Jiahe Jinwei запечатлены модули на 16 ГБ, но в продаже будут и 32-гигабайтные планки.
Один модуль сможет работать в двухканальном режиме, по сравнению с DDR4-памятью будет снижено энергопотребление и повышена стабильность работы и разгон.
2 модуля, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-18-18, напряжение 1.35 В
1 модуль, частота 2933 МГц, CL 21T, тайминги 21-21-21, напряжение 1.2 В
1 модуль, частота 2400 МГц, CL 17T, напряжение 1.2 В
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В конце этого года ожидается запуск платформ Intel Alder Lake и AMD Raphael, в которых будет использоваться оперативная память нового поколения DDR5. Ее производство уже выходит...
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