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DDR5 запустили в серийное производство

26.04.2021 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В конце этого года ожидается запуск платформ Intel Alder Lake и AMD Raphael, в которых будет использоваться оперативная память нового поколения DDR5. Ее производство уже выходит на поток. Китайцы из компании Jiahe Jinwei показали первые плашки памяти DDR5, которые начали серийно производить на заводе Шэньчжэня.

Печатные платы у памяти не только зеленого, но и черного цветов. На них есть встроенная схема управления питанием, которая будет более эффективно передавать напряжение на чипы DRAM. На фотографиях от Jiahe Jinwei запечатлены модули на 16 ГБ, но в продаже будут и 32-гигабайтные планки.

Один модуль сможет работать в двухканальном режиме, по сравнению с DDR4-памятью будет снижено энергопотребление и повышена стабильность работы и разгон.

DDR5 запустили в серийное производство

DDR5 запустили в серийное производство

Оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 PC4-25600 HX432C16FB3K2/16
55 отзывов
2 модуля, частота 3200 МГц, CL 16T, тайминги 16-18-18, напряжение 1.35 В
286 р.
27 предложений
Оперативная память Samsung 8GB DDR4 PC4-23400 M378A1K43EB2-CVF
1 модуль, частота 2933 МГц, CL 21T, тайминги 21-21-21, напряжение 1.2 В
–11%105 р.
24 предложения
Оперативная память Crucial 8GB DDR4 PC4-19200 [CT8G4DFS824A]
27 отзывов
1 модуль, частота 2400 МГц, CL 17T, напряжение 1.2 В
165 р.
7 предложений
Оперативная память в Каталоге Onliner

 
 
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В конце этого года ожидается запуск платформ Intel Alder Lake и AMD Raphael, в которых будет использоваться оперативная память нового поколения DDR5. Ее производство уже выходит...
 
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