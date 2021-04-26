DDR5 запустили в серийное производство

Источник материала: Onliner

В конце этого года ожидается запуск платформ Intel Alder Lake и AMD Raphael, в которых будет использоваться оперативная память нового поколения DDR5. Ее производство уже выходит на поток. Китайцы из компании Jiahe Jinwei показали первые плашки памяти DDR5, которые начали серийно производить на заводе Шэньчжэня.

Печатные платы у памяти не только зеленого, но и черного цветов. На них есть встроенная схема управления питанием, которая будет более эффективно передавать напряжение на чипы DRAM. На фотографиях от Jiahe Jinwei запечатлены модули на 16 ГБ, но в продаже будут и 32-гигабайтные планки.

Один модуль сможет работать в двухканальном режиме, по сравнению с DDR4-памятью будет снижено энергопотребление и повышена стабильность работы и разгон.







