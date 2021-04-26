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Белорус создал модель «Урала» с высокой детализацией и установил мини-электродвигатель

26.04.2021 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Радиоуправляемые машинки Сергей Вендин создает из старых велосипедных камер, деталей, распечатанных на 3D-принтере и заказанных из Китая. Он вложил 1000 рублей и за полгода сделал подарок для брата — радиоуправляемую машинку «Урал». Сейчас парень собирает еще четыре автомобиля.

Белорус создал модель «Урала» с высокой детализацией и установил мини-электродвигатель

Сергею Ведину было 35 лет, когда ему в руки попала радиоуправляемая Lamborghini Countach в масштабе 1:8. При работе с ней Сергей получил первый опыт разработки электроники для модели. Затем появились еще 4 модели, которые до сих пор находятся в работе: пикап Toyota (масштаб 1:16); тягач 8×8 (масштаб 1:10) с независимой подвеской — его особенность и необычность в том, что в нем нет ни одного кардана; автобус Dickie (старая модель); Mercedes от DeAgostini, в котором вместо двигателя внутреннего сгорания Сергей установил электрический.

Белорус создал модель «Урала» с высокой детализацией и установил мини-электродвигатель

Сейчас полностью закончена одна машина — «Урал» в масштабе 1:16. За основу была взята стандартная модель этого автомобиля, от которой в итоге остался только кузов. «„Урал“ — это подарок брату. Поэтому на нем я установил реальный номер его автомобиля. Благодаря хорошей „начинке“ у этой машины большое количество функций, — говорит Сергей. — Исходная модель обошлась в 160 рублей, в запчасти вложил более 900 рублей. На создание модели могло бы уйти не больше двух недель, если бы все детали были под рукой. Но в итоге на это было потрачено более полугода».

Задние фонари сделаны из деталей Lego, поэтому они не идеально подошли по масштабу. А опору задней тележки напечатали на 3D-принтере. Она позволила получить большие ходы подвески. Еще для «Урала» понадобились: маркеры, автокраски, лаки, кожа, старая велосипедная камера для изготовления брызговиков. Колеса сделал Вячеслав Логинов из Минска. Многие моделисты ценят его колеса за их реалистичность.







«Сейчас я подумываю о покупке своего 3D-принтера, — рассказал Сергей. — Очень сложно найти мастеров, которые могут обрабатывать мелкие детали на станках. Часть элементов заказывал в Китае. Но долгая доставка и „доработки напильником“ деталей замедлили процесс создания „Урала“».





Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо для начала завести двигатель. При этом запуск мотора сопровождается копийным звуком. Затем у «Урала» загораются стоп-сигналы, которые гаснут перед началом движения. В автомобиле установлена металлическая двухступенчатая коробка передач, металлические мосты и карданы. Отдельным переключателем включаются поворотники и аварийная сигнализация. В «Урале» светятся огни, обозначающие автопоезд, габаритные огни. Работает ближний и дальний свет, свет в кабине и кунге, фара-искатель, фонари заднего хода. Машина имитирует звуковой сигнал грузовика. Кстати, благодаря имитации нейтральной скорости «Урал» может «погазовать» на месте.

 





В планах Сергея — закончить начатые модели и устроить мини-выставку.

Белорус создал модель «Урала» с высокой детализацией и установил мини-электродвигатель

 
Теги: Минск
 
 
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Радиоуправляемые машинки Сергей Вендин создает из старых велосипедных камер, деталей, распечатанных на 3D-принтере и заказанных из Китая. Он вложил 1000 рублей и за...
 
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