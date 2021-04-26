|
Новый Kia Carnival не успел поступить в продажу, как уже попал на аукцион битых авто
Источник материала: Onliner
Четвертое поколение минивэна Kia Carnival было представлено в США лишь пару месяцев назад. Еще даже не все американские дилеры получили эту новинку. Но кто-то из клиентов успел разбить Carnival, и сейчас его
Эта машина была в одной из первых партий Carnival'2022 в США. Минивэн попал в аварию с пробегом всего 1005 миль, и теперь у него серьезно повреждена задняя часть. Ориентировочная стоимость восстановления такой машины — $17 852. Вряд ли кто-то купит ее для ремонта и последующей перепродажи. Эксперты считают более вероятным, что ее приобретут для того, чтобы разобрать и продать по запчастям.
3,5-литровый GDI V6, расположенный под капотом Carnival, не пострадал и работает как часы. Коробка передач тоже в полном порядке. Передняя часть интерьера не имеет никаких повреждений, как и многие кузовные детали. Налетай!
черный, минивэн, дизель 2.9 л, автоматическая, передний привод
черный, минивэн, бензин 2.5 л, механическая, передний привод
зеленый, минивэн, дизель 2.9 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четвертое поколение минивэна Kia Carnival было представлено в США лишь пару месяцев назад. Еще даже не все американские дилеры получили эту новинку. Но кто-то из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)