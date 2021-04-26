Новый Kia Carnival не успел поступить в продажу, как уже попал на аукцион битых авто

Источник материала: Onliner

Четвертое поколение минивэна Kia Carnival было представлено в США лишь пару месяцев назад. Еще даже не все американские дилеры получили эту новинку. Но кто-то из клиентов успел разбить Carnival, и сейчас его продают через аукцион.





Эта машина была в одной из первых партий Carnival'2022 в США. Минивэн попал в аварию с пробегом всего 1005 миль, и теперь у него серьезно повреждена задняя часть. Ориентировочная стоимость восстановления такой машины — $17 852. Вряд ли кто-то купит ее для ремонта и последующей перепродажи. Эксперты считают более вероятным, что ее приобретут для того, чтобы разобрать и продать по запчастям.





3,5-литровый GDI V6, расположенный под капотом Carnival, не пострадал и работает как часы. Коробка передач тоже в полном порядке. Передняя часть интерьера не имеет никаких повреждений, как и многие кузовные детали. Налетай!











