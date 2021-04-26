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Новый Kia Carnival не успел поступить в продажу, как уже попал на аукцион битых авто

26.04.2021 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Четвертое поколение минивэна Kia Carnival было представлено в США лишь пару месяцев назад. Еще даже не все американские дилеры получили эту новинку. Но кто-то из клиентов успел разбить Carnival, и сейчас его продают через аукцион. 

Новый Kia Carnival не успел поступить в продажу, как уже попал на аукцион битых авто

Эта машина была в одной из первых партий Carnival'2022 в США. Минивэн попал в аварию с пробегом всего 1005 миль, и теперь у него серьезно повреждена задняя часть. Ориентировочная стоимость восстановления такой машины — $17 852. Вряд ли кто-то купит ее для ремонта и последующей перепродажи. Эксперты считают более вероятным, что ее приобретут для того, чтобы разобрать и продать по запчастям.

Новый Kia Carnival не успел поступить в продажу, как уже попал на аукцион битых авто

3,5-литровый GDI V6, расположенный под капотом Carnival, не пострадал и работает как часы. Коробка передач тоже в полном порядке. Передняя часть интерьера не имеет никаких повреждений, как и многие кузовные детали. Налетай!

Новый Kia Carnival не успел поступить в продажу, как уже попал на аукцион битых авто
Новый Kia Carnival не успел поступить в продажу, как уже попал на аукцион битых авто
Новый Kia Carnival не успел поступить в продажу, как уже попал на аукцион битых авто
Kia Carnival I crdi, 2001 г.в., 350 000 км
черный, минивэн, дизель 2.9 л, автоматическая, передний привод
3853 р.
1500$ / 1245€
Kia Carnival I, 2000 г.в., 165 000 км
черный, минивэн, бензин 2.5 л, механическая, передний привод
7449 р.
2900$ / 2406€
Kia Carnival I, 2000 г.в., 328 014 км
зеленый, минивэн, дизель 2.9 л, механическая, передний привод
5905 р.
2299$ / 1908€
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Четвертое поколение минивэна Kia Carnival было представлено в США лишь пару месяцев назад. Еще даже не все американские дилеры получили эту новинку. Но кто-то из...
 
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