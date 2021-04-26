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Пятнадцать добровольцев 40 дней просидели в пещере без контакта с цивилизацией, но зачем?

26.04.2021 12:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу в юго-западной Франции завершилась важная часть эксперимента, получившего название Deep Time. В его ходе пятнадцать человек, восемь мужчин и семь женщин, провели 40 суток в пещере Ломбрив без часов, дневного света и связи с внешним миром, пишет The Guardian.

Подобным образом авторы проекта, стоимость которого оценивается в €1,2 миллиона, изучали влияние изоляции и то, как меняется в человеческом сообществе восприятие времени. Оказалось, что меняется. Большинство членов подопытной группы отметили, что с их точки зрения без смартфонов, интернета и прочих благ цивилизации время тянулось даже быстрее. К примеру, руководитель проекта Кристиан Клот отметил, что ему показалось, что он провел в пещере всего 30 дней вместо 40, а один из его коллег и вовсе оценил субъективную продолжительность эксперимента в 23 дня.

Пятнадцать добровольцев 40 дней просидели в пещере без контакта с цивилизацией, но зачем?
Пятнадцать добровольцев 40 дней просидели в пещере без контакта с цивилизацией, но зачем?

Добровольцы жили в палатках, а электричество для бытовых нужд им пришлось добывать с помощью велосипедного генератора. На поверхность они поднимались в темных очках, чтобы глаза после стольких недель полумрака быстрее привыкли к яркому солнечному свету. Многие из волонтеров отметили, что остались бы в пещере и на более длительный период, чтобы завершить все начатые за время изоляции проекты.

Пятнадцать добровольцев 40 дней просидели в пещере без контакта с цивилизацией, но зачем?
Пятнадцать добровольцев 40 дней просидели в пещере без контакта с цивилизацией, но зачем?

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В субботу в юго-западной Франции завершилась важная часть эксперимента, получившего название Deep Time. В его ходе пятнадцать человек, восемь мужчин и семь женщин,...
 
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