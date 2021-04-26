Участников дворового марша в Малиновке осудили в общей сложности на 390 суток ареста

Участников дворового марша в столичном микрорайоне Малиновка, задержанных вечером 22 апреля, осудили в общей сложности на 390 суток ареста, сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае».





Фото с сайта TUT.by

В марше в Малиновке приняли участие не менее 30 человек. На улице Белецкого и проспекте Любимова участников акции ждали около шести микроавтобусов с сотрудниками милиции.

По информации правозащитников, участников марша задерживали, укладывая лицом на землю. Их доставили в три столичных РУВД, где составили протоколы по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), а в отношении некоторых также по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Позже минская милиция сообщила, что на марше было задержано около 30 человек.

Правозащитникам известно, что 16 человек наказаны 15-суточными арестами, пять человек по двум протоколам арестованы на 30 суток. Восемнадцатилетний студент оштрафован на 30 базовых величин (870 рублей). Дела еще двух минчан отправлены на доработку.