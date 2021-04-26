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Ночью будет до 5 градусов мороза

26.04.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На этой неделе в Беларуси постепенно столбик термометра пойдет вверх, но в ближайшие ночи и дни сохранится холодная погода.

Ночью будет до 5 градусов мороза

По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит:

27 апреля

  • ночью -5..+1°С;
  • днем +4..+10°С.

28 апреля

  • ночью -2..+3°С;
  • днем +7..+14°С.

 

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На этой неделе в Беларуси постепенно столбик термометра пойдет вверх, но в ближайшие ночи и дни сохранится холодная погода.
 
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