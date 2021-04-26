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Ночью будет до 5 градусов мороза
Источник материала: Навiны
На этой неделе в Беларуси постепенно столбик термометра пойдет вверх, но в ближайшие ночи и дни сохранится холодная погода.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит:
27 апреля
28 апреля
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На этой неделе в Беларуси постепенно столбик термометра пойдет вверх, но в ближайшие ночи и дни сохранится холодная погода.
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