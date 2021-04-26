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Штраф дня – в Барановичах, за интервью с Тихановской
26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Барановичский суд рассмотрел административное дело в отношении главреда Intex-press Владимира Янукевича за «нарушение законодательства о СМИ».
Напомним, поводом для разбирательства стало опубликованное интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Само издание – одно из старейших и крупнейший независимых региональных медиа в Беларуси.
Как сообщает
20
базовых штрафа
Это 580 рублей
Это наказание – максимально возможное для физлица.
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Барановичский суд рассмотрел административное дело в отношении главреда Intex-press Владимира Янукевича за «нарушение законодательства о СМИ».
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