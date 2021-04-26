Штраф дня – в Барановичах, за интервью с Тихановской

Источник материала: Салiдарнасць

Барановичский суд рассмотрел административное дело в отношении главреда Intex-press Владимира Янукевича за «нарушение законодательства о СМИ».

Напомним, поводом для разбирательства стало опубликованное интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Само издание – одно из старейших и крупнейший независимых региональных медиа в Беларуси.

Как сообщает TUT.BY , Владимира Янукевича вызвали в суд как владельца сайта Intex-press, на котором была размещена электронная версия материала. Его обвиняют в нарушении законодательства о СМИ — ч.5 ст. 23.5 КоАП: распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами.

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