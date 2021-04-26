В телеге сегодня. «И можно будет вызывать санитаров»

Источник материала: Салiдарнасць

Telegrаm-канал Салiдарнасцi задается вопросом: что покажут в следующих сериях блокбастера о «покушении»?





«Надо полагать, в следующих сериях блокбастера о «покушении», нам расскажут, что колонну из 150 джипов должен был возглавить лично Гитлер, которого в рамках программы по реабилитации нацизма оживила Тихановская под руководством западных спецслужб.

Одновременно со стороны Гомельской области в сторону Дроздов должны были выдвинуться рептилоиды, которые уже почти поработили планету, и лишь руководитель одного «клочка земли» не дает им установить полное господство над миром.

После этого картина переворота обретет законченность и 100%-ную убедительность. И можно будет вызывать санитаров», – отмечаем в нашем телеграме, а если хотите читать одними из первых – подписывайтесь на @gazetaby .