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В телеге сегодня. «И можно будет вызывать санитаров»
26.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Telegrаm-канал Салiдарнасцi задается вопросом: что покажут в следующих сериях блокбастера о «покушении»?
«Надо полагать, в следующих сериях блокбастера о «покушении», нам расскажут, что колонну из 150 джипов должен был возглавить лично Гитлер, которого в рамках программы по реабилитации нацизма оживила Тихановская под руководством западных спецслужб.
Одновременно со стороны Гомельской области в сторону Дроздов должны были выдвинуться рептилоиды, которые уже почти поработили планету, и лишь руководитель одного «клочка земли» не дает им установить полное господство над миром.
После этого картина переворота обретет законченность и 100%-ную убедительность. И можно будет вызывать санитаров», – отмечаем в нашем телеграме, а если хотите читать одними из первых – подписывайтесь на
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Telegrаm-канал Салiдарнасцi задается вопросом: что покажут в следующих сериях блокбастера о «покушении»?
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