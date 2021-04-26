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Главного редактора Intex-press оштрафовали на 580 рублей за интервью с Тихановской
Источник материала: АФН
Главный редактор Intex-press Владимир Янукевич оштрафован на 580 рублей за интервью с Тихановской.
Его обвинили в распространении запрещенной информации.
Милиция также возбудила административный иск против издательства «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской, который влечет наложение штрафа в размере до 200 базовых рублей (5800 рублей).
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Главный редактор Intex-press Владимир Янукевич оштрафован на 580 рублей за интервью с Тихановской.
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