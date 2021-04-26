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Страны ЕС рассматривают высылку еще большего количества дипломатов РФ

26.04.2021 12:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В столицах стран ЕС продолжаются переговоры о дальнейшей высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой. Об этом сообщаетEuobserver.

"Мы готовы принять меры, а также на уровне ЕС, при необходимости, и обсуждение этого вопроса продолжается среди государств-членов", - сказал изданию представитель ЕС.

Посольство ЕС в Москве помогает координировать процесс принятия решений, отмечает второй источник в ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Сотни российских агентов аккредитованы в ЕС как дипломаты и действуют также здесь, в Брюсселе. Станут ли лидеры ЕС и европейская внешнеполитическая служба серьезными, проявят ли характер и выдворят ли по крайней мере пару из них?" - отметил собеседник.

Страны Балтии и Словакия в целом на прошлой неделе выслали семь россиян.

"Для нас вопрос солидарности с ЕС", - заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Ожидается, что на этой неделе Польша последует их примеру, заявили дипломатические источники в ЕС.

Болгария и Румыния также могут выслать дипломатов.

В то же время многие западноевропейские государства в целом проявляли "неохоту" к решительным действиям, сказал дипломат ЕС.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

 
 
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В столицах стран ЕС продолжаются переговоры о дальнейшей высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чешской Республикой. Об этом сообщаетEuobserver.
 
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