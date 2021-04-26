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Гродненцы начали сбор подписей в поддержку Центра городской жизни
Источник материала: АФН
В Гродно начали собирать подписи в поддержку Центра городской жизни.
Прокуратура хочет через суд закрыть заведение, которое за 5 лет своего существования стало культовым местом для творческих и инициативных жителей города. В центре прошли сотни культурных мероприятий, научных конференций, десятки выставок, концертов и образовательных мероприятий.
Обращение уже подписали известные люди Беларуси: художники, научные деятели, артисты.
Подписать и поддержать Центр можно по ссылке
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В Гродно начали собирать подписи в поддержку Центра городской жизни.
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