Гродненцы начали сбор подписей в поддержку Центра городской жизни

Источник материала: АФН

В Гродно начали собирать подписи в поддержку Центра городской жизни.

Прокуратура хочет через суд закрыть заведение, которое за 5 лет своего существования стало культовым местом для творческих и инициативных жителей города. В центре прошли сотни культурных мероприятий, научных конференций, десятки выставок, концертов и образовательных мероприятий.

Обращение уже подписали известные люди Беларуси: художники, научные деятели, артисты.

Подписать и поддержать Центр можно по ссылке ucentry.by .