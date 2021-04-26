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Уладзімір Янукевіч. Фота Станіслава Коршунава

Tut.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главного редактора Intex-press оштрафовали за интервью с Тихановской Ему присудили максимально возможное для физлица наказание — 20 базовых штрафа (580 рублей).

вызвали в суд как владельца сайта Intex-press, на котором была размещена электронная версия материала. Его обвинили в нарушении законодательства о СМИ — ч.5 ст. 23.5 КоАП: распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами.Ему присудили максимально возможное для физлица наказание — 20 базовых штрафа (580 рублей).Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью со. На этот раз по ч. 4 ст. 23.5 КоАП (распространение СМИ информации, распространение которой запрещено). Изданию грозит до 200 базовых (5800 рублей) штрафа. Это дело будет рассматривать экономический суд Брестской области. Дата заседания пока не назначена.Кроме того, в милиции сообщили, что по факту публикации проводится проверка по ст. 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).