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Главного редактора Intex-press оштрафовали за интервью с Тихановской

26.04.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Главного редактора Intex-press оштрафовали за интервью с Тихановской
Уладзімір Янукевіч. Фота Станіслава Коршунава
26 апреля в Барановичах суд рассмотрел административное дело в отношении главного редактора Intex-press Владимира Янукевича за «нарушение законодательства о СМИ». Поводом для разбирательства стало опубликованное на сайте 14 апреля интервью с экс-кандидатом в президенты на выборах 2020 года Светланой Тихановской, пишет Tut.by.

Владимира Янукевича вызвали в суд как владельца сайта Intex-press, на котором была размещена электронная версия материала. Его обвинили в нарушении законодательства о СМИ — ч.5 ст. 23.5 КоАП: распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами.

Ему присудили максимально возможное для физлица наказание — 20 базовых штрафа (580 рублей).

Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью со Светланой Тихоновской. На этот раз по ч. 4 ст. 23.5 КоАП (распространение СМИ информации, распространение которой запрещено). Изданию грозит до 200 базовых (5800 рублей) штрафа. Это дело будет рассматривать экономический суд Брестской области. Дата заседания пока не назначена.

Кроме того, в милиции сообщили, что по факту публикации проводится проверка по ст. 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).
 
 
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Ему присудили максимально возможное для физлица наказание — 20 базовых штрафа (580 рублей).
 
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