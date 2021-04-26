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Кризис в банковской системе. Почему пошла прахом «великая национальная мечта» белорусов
Источник материала: UDF
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Только почему-то оказалось, что национальная модель экономики белорусов совершенно несостоятельна. А банковская система стоит на пороге краха. Об этом говорит ввод чрезвычайных мер.
Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому Нацбанк волевым усилием имеет право приостановить на неопределенный срок все (!) валютные операции. То есть, как говорится в подобных случаях, «дело пахнет керосином».
Золотовалютный запас Беларуси неудержимо тает. И правительство вынуждено идти на такие крайние меры, чтобы не допустить коллапса. Спасет ли это страну – не известно. Внешний долг продолжает расти. Никакие «припарки» и «микстуры» в виде все новых займов у России не помогают.
Цифры, которые приводят аналитики, заставляют бить тревогу. Соотношение внешнего долга Беларуси к золотовалютному запасу примерно 6 к 1. Причем ликвидный фонд ЗВР еще меньше. Нужно срочно что-то делать. Только вот что?
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Почему национальная модель экономики белорусов оказалась несостоятельной?
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