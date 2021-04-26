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Майкл Карпентер

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГосСМИ раскрыли имя руководителя «военного переворота» в Беларуси. Не поверите, кто это Ранее Лукашенко сам рассказал о том, что на него и его сыновей готовилось покушение.

Такая информация прозвучала в эфире телеканала «ОНТ», сообщает корреспондент агентстваЖурналисты отметили, что экс-советник Министерства обороны США по России и Евразии «многое знает» о том, как планировали захватить власть в республике и убить, так как он курировал всех причастных.Там также отметили, что все из задержанных уже дают признательные показания и продемонстрировали фрагменты видеозаписей, на которыхи другие причастные к заговору признаются в том, что планировали совершить государственный переворот и физически ликвидировать белорусского лидера.Напомним, ранее Лукашенко сам рассказал о том, что на него и его сыновей готовилось покушение. Часть заговорщиков была задержана в Москве при поддержке ФСБ России, часть – в Беларуси. По словам Лукашенко, к этому причастны ФБР и ЦРУ.