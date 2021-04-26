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Xiaomi выпустила новый огромный холодильник. Цена - 540 долларов
Источник материала: Tut.by
Xiaomi представила новый огромный холодильник MIJIA Cross Four-door Refrigerator 496L от одного из своих брендов. Новинку оценили в 538 долларов.
Холодильник оснащается четырьмя дверцами. Сверху — холодильная камера (316 литров), снизу — морозильная (162 литра). А еще есть независимая «зона свежести» на 18 литров для быстрого охлаждения фруктов и овощей. Поверхность холодильника выполнена из отталкивающего воду материала и, как заявляют инженеры, не собирает следов от отпечатков пальцев.
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В Китае MIJIA Cross Four-door Refrigerator 496L начнет продаваться первого мая. О планах по поставкам в другие страны пока ничего не сообщается.
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В Китае MIJIA Cross Four-door Refrigerator 496L начнет продаваться первого мая.
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