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Xiaomi выпустила новый огромный холодильник. Цена - 540 долларов

26.04.2021 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила новый огромный холодильник MIJIA Cross Four-door Refrigerator 496L от одного из своих брендов. Новинку оценили в 538 долларов.


Холодильник оснащается четырьмя дверцами. Сверху — холодильная камера (316 литров), снизу — морозильная (162 литра). А еще есть независимая «зона свежести» на 18 литров для быстрого охлаждения фруктов и овощей. Поверхность холодильника выполнена из отталкивающего воду материала и, как заявляют инженеры, не собирает следов от отпечатков пальцев.


В статье на Gizmochina уточняется: «конструкция аппарата обеспечивает охлаждение продуктов без замораживания, поэтому вам не придется время от времени удалять лед». При этом в активе четыре режима работы с разными вариантами охлаждения и температурного режима. Утверждается, что во время работы уровень производимого холодильником шума не превышает 38 дБ. А еще его основными функциями можно управлять со смартфона через приложение. Есть даже голосовое управления (правда, только на китайском).

В Китае MIJIA Cross Four-door Refrigerator 496L начнет продаваться первого мая. О планах по поставкам в другие страны пока ничего не сообщается.

 
 
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В Китае MIJIA Cross Four-door Refrigerator 496L начнет продаваться первого мая.
 
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