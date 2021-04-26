Утка в Нидерландах преследовала велосипедистку несколько минут. И вот зачем

Источник материала: Tut.by

Жительница Нидерландов Урсула ван Дуин сняла на видео забавный инцидент. Девушка в Twitter поделилась роликом, где она едет на велосипеде, а за ней следит утка. Птица преследовала ее несколько минут, а из переноски Урсулы доносились звуки, похожие на писк. Оказалось, девушка перевозила утят, которые появились на крыше больницы, где работает Урсула, - к озеру. Автор видео делает так уже не первый год: она каждый раз помогает выводку добраться до места обитания целым и невредимым.

Zo lief! Moeder eend kiest er al een paar jaar voor om op het dakterras op de vierde verdieping van @antoniuszkh #LeidscheRijn haar eieren uit te broeden, maar wanneer de klus is geklaard heeft ze wel wat hulp nodig van Dierenambulance #Utrecht richting de sloot. pic.twitter.com/EbRNk2JPqz — Ursula van Duin (@ursulavanduin) April 25, 2021