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Утка в Нидерландах преследовала велосипедистку несколько минут. И вот зачем

26.04.2021 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Нидерландов Урсула ван Дуин сняла на видео забавный инцидент. Девушка в Twitter поделилась роликом, где она едет на велосипеде, а за ней следит утка. Птица преследовала ее несколько минут, а из переноски Урсулы доносились звуки, похожие на писк. Оказалось, девушка перевозила утят, которые появились на крыше больницы, где работает Урсула, - к озеру. Автор видео делает так уже не первый год: она каждый раз помогает выводку добраться до места обитания целым и невредимым. 

 

 
 
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