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Утка в Нидерландах преследовала велосипедистку несколько минут. И вот зачем
Источник материала: Tut.by
Жительница Нидерландов Урсула ван Дуин сняла на видео забавный инцидент. Девушка в Twitter поделилась роликом, где она едет на велосипеде, а за ней следит утка. Птица преследовала ее несколько минут, а из переноски Урсулы доносились звуки, похожие на писк. Оказалось, девушка перевозила утят, которые появились на крыше больницы, где работает Урсула, - к озеру. Автор видео делает так уже не первый год: она каждый раз помогает выводку добраться до места обитания целым и невредимым.
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Материнский инстинкт утки поражает.
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