Абоненты МТС жалуются на затруднения с доставкой SMS

Источник материала: Tut.by

Несколько абонентов МТС написали нам с одной проблемой: к ним не приходят ответные SMS-сообщения от разных интернет-сервисов.





История у всех примерно одна и та же: абоненты говорят, что им не приходят ответные SMS-сообщения. Например, наш читатель рассказал о невозможности зарегистрироваться на одном из белорусских сайтов из-за отказа в подтверждении регистрации через сообщение. Другие добавляют, что при оплате через банковские карты с системой 3D-Secure «СМС-ки» с кодом подтверждения об операции также не доходят.

В МТС прокомментировали:

— На данный момент действительно наблюдается некорректная работа SMS-сервиса. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления его полноценной работы в максимально короткие сроки. Приносим извинения за временные неудобства.