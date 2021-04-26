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Абоненты МТС жалуются на затруднения с доставкой SMS
Источник материала: Tut.by
Несколько абонентов МТС написали нам с одной проблемой: к ним не приходят ответные SMS-сообщения от разных интернет-сервисов.
История у всех примерно одна и та же: абоненты говорят, что им не приходят ответные SMS-сообщения. Например, наш читатель рассказал о невозможности зарегистрироваться на одном из белорусских сайтов из-за отказа в подтверждении регистрации через сообщение. Другие добавляют, что при оплате через банковские карты с системой 3D-Secure «СМС-ки» с кодом подтверждения об операции также не доходят.
В МТС прокомментировали:
— На данный момент действительно наблюдается некорректная работа SMS-сервиса. Предпринимаются все необходимые меры для восстановления его полноценной работы в максимально короткие сроки. Приносим извинения за временные неудобства.
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