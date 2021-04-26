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«Нагота не в тему». Наталью Водянову раскритиковали за откровенный наряд на благотворительном вечере

26.04.2021 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская топ-модель Наталья Водянова появилась на благотворительном вечере, который посвящен деятельности ее фонда «Обнаженные сердца», в оголяющем грудь платье. Не всем поклонникам модели пришелся по вкусу ее откровенный наряд, на это обратила внимание lenta.ru.

На Наталье было гранатовое платье длины макси французского модного дома Schiaparelli, верх которого оформлен прозрачной сеткой, оголяющей часть груди и спину звезды. Лиф наряда выполнен в виде кожаного бандо. Юбка платья сшита из атласной ткани. 

«Водянова выглядит неухоженно», «Что это на Водяновой?», «Странное платье у Натальи», «Такое „голое“ платье неуместно на подобном мероприятии», «Водянова подурнела, или мейкап неудачный», «Нагота тут не в тему», — комментируют фанаты.

Мы вспомнили несколько нарядов Натальи Водяновой с акцентом на декольте. Отметим, что у модели немного откровенных образов, Наталья придерживается сдержанного стиля в одежде.

 
 
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Российская топ-модель Наталья Водянова появилась на благотворительном вечере, который посвящен деятельности ее фонда «Обнаженные сердца», в оголяющем грудь...
 
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