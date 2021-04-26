«Нагота не в тему». Наталью Водянову раскритиковали за откровенный наряд на благотворительном вечере

Источник материала: Tut.by

Российская топ-модель Наталья Водянова появилась на благотворительном вечере, который посвящен деятельности ее фонда «Обнаженные сердца», в оголяющем грудь платье. Не всем поклонникам модели пришелся по вкусу ее откровенный наряд, на это обратила внимание lenta.ru .

На Наталье было гранатовое платье длины макси французского модного дома Schiaparelli, верх которого оформлен прозрачной сеткой, оголяющей часть груди и спину звезды. Лиф наряда выполнен в виде кожаного бандо. Юбка платья сшита из атласной ткани.

«Водянова выглядит неухоженно», «Что это на Водяновой?», «Странное платье у Натальи», «Такое „голое“ платье неуместно на подобном мероприятии», «Водянова подурнела, или мейкап неудачный», «Нагота тут не в тему», — комментируют фанаты.

Мы вспомнили несколько нарядов Натальи Водяновой с акцентом на декольте. Отметим, что у модели немного откровенных образов, Наталья придерживается сдержанного стиля в одежде.