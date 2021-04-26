35 лет после ЧАЭС: что значит – жить в пост-чернобыльскую эпоху?

Источник материала: ОНТ

Кажется, о случившемся на Чернобыльской АЭС мы знаем всё. Многое сказано и написано про обстоятельства, причины трагедии, подвиги героев-ликвидаторов. И хотя 26 апреля 1986 года от нас все дальше, к этой теме мы возвращаемся вновь и вновь.

Что значит – жить в пост-чернобыльскую эпоху? Почему о страшном уроке истории до сих пор не получается забыть? Об этом – в авторском взгляде нашего колумниста Павла Игнатьева.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества, оказавшегося к ней не готовым. О таком и помыслить никто не мог – во всем мире атомная энергетика считалась одной из самых безопасных и надежных сфер.





В Беларуси катастрофа на ЧАЭС практически никого не обошла стороной. Беда нанесла главный удар именно по нашей республике, став наиболее многогранной по своим последствиям. Колоссальный ущерб из расчета 35-летнего периода его преодоления оценивается более чем в 250 млрд. долларов США. Но не все измеряется деньгами. Судите сами:

- экономический «удар» от потерь плодородных земель, лесных массивов, источников воды, производственной и социальной инфраструктур, вынужденная миграция 138 тысяч человек;

- граждане, получившие различные степени инвалидности на всю жизнь – часто короткую, появившаяся социальная группа из десятков тысяч ликвидаторов;

- родившиеся с «букетом» болезней или отклонениями дети – сбой в генетической «памяти» страны, а кто-то не появился на свет вовсе;

- падение рождаемости и выросший уровень смертности.





Эти и другие проблемы пришлось решать Беларуси. Поэтому особое место занимает работа по преодолению последствий аварии. Начатая практически сразу, она продолжается и сегодня.

На оздоровление в Италию, Германию, Израиль и некоторые другие страны направляют белорусских детей. В республиканском бюджете предусматриваются выплаты ликвидаторам и пострадавшим, закрепленные на законодательном уровне. Образован Полесский радиационно-экологический заповедник для предотвращения выноса радионуклидов за его пределы, изучения состояния природных комплексов, радиационно-экологического состояния, проведения радиобиологических исследований.

Каждые пять лет утверждаются Государственные программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в целях социальной защиты населения, совершенствования медицинского наблюдения и санаторно-курортного оздоровления, диагностики и лечения пострадавших, профилактики онкозаболеваний, обеспечения радиационной безопасности и надежности системы радиационного контроля, возрождения загрязненных территорий. На каждый этап их реализации выделяется несколько миллиардов рублей.

Реабилитируются территории, некогда подвергшиеся воздействию ядерной стихии: в 1986 году 23% территории БССР оказались загрязненными, сейчас эта цифра уменьшилась вдвое. Опираясь на науку, знания в экологии, радиационной безопасности и процессы самоочищения природы, человек возвращается в покинутые некогда места (например, Хойникский, Брагинский районы).





Создана служба радиационного контроля, насчитывающая более 500 лабораторий и подразделений. Возрождают сельскохозяйственные земли, где значительно улучшилась радиационная обстановка. За счет известкования кислых почв, внесения фосфорно-калийных удобрений, создания культурных сенокосов и пастбищ уменьшился переход Цезия-137 и Стронция-90 из почвы в растения, повысилось их плодородие, продуктивность животноводства. На 1 января 2020 года площадь сельхозземель, загрязненных Цезием-137 – 11,5%, Стронцием-90 – 3,8% (от общего количества). За весь период работы не установлено поступлений в торговую сеть сельхозпродукции с содержанием радионуклидов выше допустимых значений.





«Проблемные зоны» находятся под контролем Александра Лукашенко, не только инициирующего мероприятия по увековечиванию памяти Чернобыля, но ежегодно посещающего пострадавшие районы. Глава государства с первых в должности лет – постоянный гость в уголках страны, наиболее подвергшихся радиации. Отмечая колоссальный процесс долговременного возрождения «потерянной» Беларуси, он обратил внимание, что здесь уже «живут люди, создаются семьи, рождаются дети», что «на практике поняли, каким путем нам надо не то что идти, а восстанавливать жизнь».





Все это – результат многолетнего созидательного труда, основанного на горьком и уникальном опыте, вере и надежде.





С Чернобыльской раной мы живем уже более трети века. Она – безусловное предостережение будущим поколениям. Да, время – лекарь, и рана понемногу затягивается. Только боль пока не утихает. Есть еще память – наш учитель и наставник, помогающий сохранить правду и понимание о случившемся, не забыть о жертвах радиации и о полученном уроке в целом, оплаченном несоизмеримой ценой…

Фото: БЕЛТА

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