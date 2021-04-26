Победитель в лотерею 3 месяца не знал о своем выигрыше! Получил ли он его в итоге?

Источник материала: ОНТ

Бразилец выиграл рекордную сумму в лотерею и не забрал выигрыш. Телеканал Globo 1 апреля 2021 года передал информацию, что 28,5 миллионов долларов отправились в фонд финансирования высшего образования, так как победитель не пришел за призом в течение 90 дней.

Новогодняя лотерея составила рекордную сумму за все время – 57 миллионов долларов. Победителей было двое, причем один из них сразу пришел за долгожданными деньгами.



Фото: ru.oxu.az

Однако можно ли сказать, что мужчина из Бразилии упустил свою удачу? Ведь многие не справляются с большими суммами денег и скатываются вниз по лестнице жизни. А как другие победители различных лотерей распоряжались своими деньгами?

1. Лара и Роджер Гриффитс



Фото: klikabol.com

Брак британской семьи разрушился после выигрыша чуть менее, чем через 10 лет. Они выиграли 2,19 миллиона долларов. Роджер с детства мечтал стать рок-звездой, и после прихода выигрыша в свою жизнь потратил большую часть денег на запись альбома.

Лара же хотела стать светской львицей и начала скупать необычные автомобили, дорогую недвижимость и дизайнерскую одежду. Далее в Ларе проснулся потенциал бизнесмена, и она решила открыть свой салон. Но дело не пошло, и ей пришлось самой работать наемным сотрудником, чтобы оставались деньги на жизнь.

2. Дэвид Ли Эдвардс



Фото: zen.yandex.ru

Житель Кентуки выиграл джек-пот размером 27 миллионов долларов. А через 5 лет стал бедняком, живущим со своей женой в сарае. Они хотели побывать в сказке, которую так часто показывают в фильмах. Дорогие автомобили, огромные особняки и даже самолет. Но все это привело к несчастью и нищете.

3. Микки Кэрролл



Фото: focus.ua

Молодому парню удалось выиграть в «Лото Лоут» 3 миллиона долларов. На что мог потратить 19-летний парень свои деньги? На женщин и дорогую недвижимость, конечно! Через несколько лет деньги закончились, и ему пришлось вернуться в реальность. В 2016 году он пошел работать на бойню, где за неделю зарабатывал несколько сотен долларов.

4. Эвелин Адамс



Фото: goodhouse.ru

Ей повезло выиграть сразу 2 приза в 1985 и 1986 годах. Выигрыш составил 5,4 миллиона долларов. Казалось, что удача будет сопутствовать ей всю жизнь. Однако слишком дорогие подарки близким и походы в казино опустошили ее карманы. Теперь Эвелин живет на пособие в трейлерном парке.

5. Дениз Росси



Фото: russiainpictures.com

https://www.russiainpictures.com/leaning-russian/fairytale-fisherman-fish

В 1996 году Дениз решила в срочном порядке расторгнуть брак со своим мужем Томасом Росси. Мужчина недоумевал и решил разобраться в чем дело. Как позже выяснилось, Дениз за 11 дней до совершенного шага выиграла 1,3 миллиона долларов. Томас не готов был прощать обман бывшей жены и подал на нее в суд. Судья вынес приговор, где каждый пенни приза достался мужу Дениз.

По материалам сайтов iz.ru , pikabu.ru

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