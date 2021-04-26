ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Победитель в лотерею 3 месяца не знал о своем выигрыше! Получил ли он его в итоге?

26.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Победитель в лотерею 3 месяца не знал о своем выигрыше! Получил ли он его в итоге?

Бразилец выиграл рекордную сумму в лотерею и не забрал выигрыш. Телеканал Globo 1 апреля 2021 года передал информацию, что 28,5 миллионов долларов отправились в фонд финансирования высшего образования, так как победитель не пришел за призом в течение 90 дней.

Новогодняя лотерея составила рекордную сумму за все время – 57 миллионов долларов. Победителей было двое, причем один из них сразу пришел за долгожданными деньгами.


Фото: ru.oxu.az

Однако можно ли сказать, что мужчина из Бразилии упустил свою удачу? Ведь многие не справляются с большими суммами денег и скатываются вниз по лестнице жизни. А как другие победители различных лотерей распоряжались своими деньгами?

1. Лара и Роджер Гриффитс


Фото: klikabol.com

Брак британской семьи разрушился после выигрыша чуть менее, чем через 10 лет. Они выиграли 2,19 миллиона долларов. Роджер с детства мечтал стать рок-звездой, и после прихода выигрыша в свою жизнь потратил большую часть денег на запись альбома.

Лара же хотела стать светской львицей и начала скупать необычные автомобили, дорогую недвижимость и дизайнерскую одежду. Далее в Ларе проснулся потенциал бизнесмена, и она решила открыть свой салон. Но дело не пошло, и ей пришлось самой работать наемным сотрудником, чтобы оставались деньги на жизнь.

2. Дэвид Ли Эдвардс


Фото: zen.yandex.ru

Житель Кентуки выиграл джек-пот размером 27 миллионов долларов. А через 5 лет стал бедняком, живущим со своей женой в сарае. Они хотели побывать в сказке, которую так часто показывают в фильмах. Дорогие автомобили, огромные особняки и даже самолет. Но все это привело к несчастью и нищете.

3. Микки Кэрролл


Фото: focus.ua

Молодому парню удалось выиграть в «Лото Лоут» 3 миллиона долларов. На что мог потратить 19-летний парень свои деньги? На женщин и дорогую недвижимость, конечно! Через несколько лет деньги закончились, и ему пришлось вернуться в реальность. В 2016 году он пошел работать на бойню, где за неделю зарабатывал несколько сотен долларов.

4. Эвелин Адамс


Фото: goodhouse.ru

Ей повезло выиграть сразу 2 приза в 1985 и 1986 годах. Выигрыш составил 5,4 миллиона долларов. Казалось, что удача будет сопутствовать ей всю жизнь. Однако слишком дорогие подарки близким и походы в казино опустошили ее карманы. Теперь Эвелин живет на пособие в трейлерном парке.

5. Дениз Росси


Фото: russiainpictures.com

https://www.russiainpictures.com/leaning-russian/fairytale-fisherman-fish 

В 1996 году Дениз решила в срочном порядке расторгнуть брак со своим мужем Томасом Росси. Мужчина недоумевал и решил разобраться в чем дело. Как позже выяснилось, Дениз за 11 дней до совершенного шага выиграла 1,3 миллиона долларов. Томас не готов был прощать обман бывшей жены и подал на нее в суд. Судья вынес приговор, где каждый пенни приза достался мужу Дениз.

 

По материалам сайтов iz.ru, pikabu.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бразилец выиграл рекордную сумму в лотерею и не забрал выигрыш. Телеканал Globo 1 апреля 2021 года передал информацию, что 28,5 миллионов долларов отправились в фонд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Xiaomi выпустила новый огромный холодильник. Цена - 540 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by