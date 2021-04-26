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Парень хотел пристроить хаски в новый дом, но некоторые заинтересовались больше парнем

26.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень хотел пристроить хаски в новый дом, но некоторые заинтересовались больше парнем

Закри Маевски устроился в зоослужбу города Уичито-Фолс (Техас, США). Однажды он захотел устроить хаски в новую семью. Но большинство заинтересовалось именно парнем. Об этой истории рассказывает Bored Panda.


Фото: WFASC 

Закри сфотографировался с хаски по кличке Скай, чтобы подыскать ему новый дом. Под кадром на сайте появилось огромное количество комментариев, большинство из них от женщин. Оказалось, что всех заинтересовала не собака, а сам мужчина, которого они посчитали симпатичным. Некоторые начали спрашивать, нельзя ли и его тоже «забрать из приюта в новый дом».

Закри только смеётся над своей неожиданной популярностью. Однако больше он рад тому, что Скай нашел себе новую любящую семью.

Фото: pixabay

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Закри Маевски устроился в зоослужбу города Уичито-Фолс (Техас, США). Однажды он захотел устроить хаски в новую семью. Но большинство заинтересовалось именно парнем....
 
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