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Парень хотел пристроить хаски в новый дом, но некоторые заинтересовались больше парнем
Источник материала: ОНТ
Закри Маевски устроился в зоослужбу города Уичито-Фолс (Техас, США). Однажды он захотел устроить хаски в новую семью. Но большинство заинтересовалось именно парнем. Об этой истории
Закри сфотографировался с хаски по кличке Скай, чтобы подыскать ему новый дом. Под кадром на сайте появилось огромное количество комментариев, большинство из них от женщин. Оказалось, что всех заинтересовала не собака, а сам мужчина, которого они посчитали симпатичным. Некоторые начали спрашивать, нельзя ли и его тоже «забрать из приюта в новый дом».
Закри только смеётся над своей неожиданной популярностью. Однако больше он рад тому, что Скай нашел себе новую любящую семью.
Фото: pixabay
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Закри Маевски устроился в зоослужбу города Уичито-Фолс (Техас, США). Однажды он захотел устроить хаски в новую семью. Но большинство заинтересовалось именно парнем....
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