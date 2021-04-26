В чемпионате Беларуси по футболу завершился шестой тур

Источник материала: ОНТ

В футбольном чемпионате страны завершился шестой тур. БАТЭ благодаря победе над «Ислочью» вышел на второе место в турнирной таблице.

На домашнем поле футболисты «Ислочи» потерпели крупное поражение – 1:4. В составе БАТЭ дублем отметился Станислав Драгун, еще по голу на счету Максима Скавыша и Максима Володько. Лидер чемпионата солигорский «Шахтёр» с таким же счетом разгромил «Рух». А «Гомель» сыграл вничью «Торпедо-Белаз» – 1:1. После шести туров тройка лидеров выглядит так: «Шахтёр», БАТЭ, «Динамо-Брест». Далее идут «Гомель», минское «Динамо» и «Рух».

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