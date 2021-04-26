«Когда видишь, как Барти уезжает на твоем Порше»: Арина Соболенко проиграла на теннисном турнире в Штутгарте

Источник материала: ОНТ

«Когда видишь, как Барти уезжает на твоем Порше» – так иронично подписала свой снимок в Инстаграм лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко после поражения на теннисном турнире в Штутгарте.

В финальном матче Соболенко встречалась с первой ракеткой мира Эшли Барти. На кону были не только очки в мировом рейтинге и денежный приз, но и новая машина. Первый сэт белоруска выиграла со счетом 6:3, второй проиграла всухую 0:6, в третьем взяла три гейма 3:6. После этого поражения Соболенко сохранила за собой седьмое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. А Эшли Барти по-прежнему первая.

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