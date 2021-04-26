Модные балетки на весна-лето 2021 года: тренды, цвета, с чем носить

Источник материала: ОНТ

Телеведущая ОНТ Мария Лемешева рассказала о моде на балетки в этом сезоне.



Погода нас пока не радует теплом, но я бы хотела рассказать о балетках, которые вполне можно носить и с верхней одеждой, поскольку она все ещё с нами. Этого не стоит бояться – балетки нам пригодятся, хотя они несколько лет были в списках антитрендов. И именно в сезон весна-лето 2021 произошло их триумфальное возращение в топ. Но не все модели сейчас актуальны, многие из них устарели, а некоторые и вовсе не стоят вашего внимания.

Я подобрала для вас фото самых актуальных моделей, с чем носить, как лучше стилизовать, чтобы выглядеть современно. Особенно актуальны балетки из мягкой кожи, но немного структурированные тоже в тренде. Нос может быть как круглым, квадратным, так и вытянутым. Вы можете выбрать не только оттенок и материал, но и декор, и даже фурнитуру.

С ремешками, лентами и шнурками. Балетки с такими элементами оправдывают своё название, поскольку очень похожи на настоящие пуанты. Шнуровка подчеркнёт изящность лодыжки и поможет обуви держать на ноге. Носим с юбками, шортами, укорочёнными брюками.

Стеганые и атласные. Как правило, такие модели выполнены из мягкой кожи, а стежка делает обувь стильной. Атласные модели смотрятся очень изысканно и вполне подойдут для вечернего выхода. Такие балетки, как правило, бывают классической формы или имеют заострённый нос. Можно носить с джинсами, брюками карго, шортами, брючными костюмами, с изящными платьями и открытыми сарафанами.

Спортивные и замшевые. Такие балетки особенно хороши будут не только в спортивных образах, но и в кэжуал или морском стиле. Они могут стать альтернативой закрытым кроссовкам в жаркое время года, а также подойдут миниатюрным женщинам, которым не идёт массивная обувь.

С открытой пяткой. Это нечто среднее между туфлями и босоножками. Сразу оговорю то, что подобная модель не носится с колготками или чулками, а также длинными брюками, скрывающими пятку. Лучше всего подойдут к укороченным брюкам, юбкам и платьям-футляр.

Как вы видите, балетки достаточно хорошо встраиваются в гардероб, в любой деловой образ и пиджаком, рубашкой, различными брюками и платьями. Только ищите актуальные варианты и вы всегда будете выглядеть роскошно, несмотря на отсутствие сногсшибательной шпильки.

Фото: https://www.pinterest.com/

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