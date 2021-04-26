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Две медали завоевали белорусские борцы греко-римского стиля в последний день Чемпионата Европы
Источник материала: ОНТ
Две медали завоевали белорусские борцы греко-римского стиля в заключительный день Чемпионата Европы.
В категории до 82 килограммов Радик Кулиев стал обладателем серебряной награды, уступив в финальном поединке россиянину Алдану Акиеву. А в весе до 97 килограммов Николай Стадуб был сильнее азербайджанца Замира Магомедова и выиграл бронзу.
Всего на Чемпионате Европы в Варшаве белорусские борцы выиграли семь наград. Медаль высшей пробы у Ирины Курочкиной.
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Две медали завоевали белорусские борцы греко-римского стиля в заключительный день Чемпионата Европы. В категории до 82 килограммов Радик Кулиев стал обладателем...
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