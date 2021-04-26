Это старомодно! 5 деталей в интерьере, от которых пора давно избавиться

Источник материала: ОНТ

Главный тренд в дизайне интерьеров в 2021 году – перемены. Новые решения способны до неузнаваемости изменить квартиру и превратить ее в самое уютное место на планете. Интерьеры, которые оформлены в одном стиле, становятся неактуальными. Выигрышно смотрятся дизайнерские решения, придающие жилому пространству комфорт, воздушность и натуральность (отсюда запрос на природные элементы).

Полная противоположность свежим трендам – устаревшие тенденции, которые делают жилье скучным и унылым. Предлагаем подборку деталей, от которых точно стоит избавиться любому хозяину квартиры или дома.

Большое количество фотографий на стенах

Вместо множества маленьких снимков лучше повесить на стену пару средних или один крупный. Что касается картин, здесь важно, чтобы они гармонично вписывались в интерьер. Необязательно вешать на стену репродукцию полотна известного художника. Можно использовать даже детский рисунок в стильной рамке.

Линолеум

Небольшая стоимость и простота в укладке этого напольного покрытия сделала его одним из самых популярных. Но постепенно линолеум устарел. Достойная альтернатива – ламинат. Сегодня есть недорогие и красивые варианты. А прослужить он может не меньше, чем линолеум.

Люстра как единственный источник света

Главный источник освещения в любой комнате, как правило, люстра. Дополнением может быть лишь настольная лампа или светильник возле кровати. И это в корне неправильно! Освещение играет важную роль в современном интерьере. Оно не просто служит элементом декора, а придает квартире уют. В одной комнате можно сочетать разные лампы, торшеры и светильники. Стоит только попробовать разнообразить жилье источниками света, и оно тут же преобразится.

Мебель в едином стиле

Чаще всего мебель продается наборами. Это может быть диван и два кресла одного и того же цвета, комод и тумба под телевизор в одном стиле. Выглядит банально. Чтобы оживить комнату, лучше сочетать разные предметы мебели. Например, диван в спокойных тонах и яркое кресло.

Фактурная штукатурка

Стены с узорами, цветами и геометрическими фигурами, сделанными с помощью фактурной штукатурки, ушли в прошлое. На смену пришла простота – ровно покрашенные стены, кирпичная кладка или дерево будут смотреться более выигрышно.

ФОТО: pixabay

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