В Чикаго сотни демонстрантов вышли на улицы

Источник материала: ОНТ

С требованием изменить законы о полицейской деятельности сотни демонстрантов вышли на улицы Чикаго.

Беспорядки в городе проходят на фоне убийства правоохранителями 13-летнего подростка-латиноамериканца в марте. Протестующие требуют убрать полицию из государственных школ и сократить их бюджет, чтобы выделить больше средств на социальные услуги.

В США почти год пытаются решить, как быть с полицией. Правоохранителей обвиняют в чрезмерном применении силы. Несмотря на попытки властей реформировать работу силовиков, в стране продолжают фиксировать все новые случаи. По данным The Washington Post, ежегодно в США стажи порядка убивают около 1 тысячи человек, что в среднем – три человека в день.

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