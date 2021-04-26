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В Чикаго сотни демонстрантов вышли на улицы
Источник материала: ОНТ
С требованием изменить законы о полицейской деятельности сотни демонстрантов вышли на улицы Чикаго.
Беспорядки в городе проходят на фоне убийства правоохранителями 13-летнего подростка-латиноамериканца в марте. Протестующие требуют убрать полицию из государственных школ и сократить их бюджет, чтобы выделить больше средств на социальные услуги.
В США почти год пытаются решить, как быть с полицией. Правоохранителей обвиняют в чрезмерном применении силы. Несмотря на попытки властей реформировать работу силовиков, в стране продолжают фиксировать все новые случаи. По данным The Washington Post, ежегодно в США стажи порядка убивают около 1 тысячи человек, что в среднем – три человека в день.
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С требованием изменить законы о полицейской деятельности сотни демонстрантов вышли на улицы Чикаго. Беспорядки в городе проходят на фоне убийства...
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