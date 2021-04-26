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Хотела быть красивой: женщина опозорилась перед горничными в отеле
Источник материала: ОНТ
Девушка по имени Джемма опозорилась перед горничными в отеле – она не смыла на ночь лосьон для загара. Свой историей она поделилась в TikTok.
В результате после ночи постельное бельё стало выглядеть так, будто в кровати случилось нечто ужасное.
Джемма спросила в интернете совета, что же ей делать. Некоторые незнакомки, работающие горничными в отелях, рассказали, что фальшивый загар нормально отстирывается. Правда, гостье нужно рассказать персоналу о том, что на постели именно косметический лосьон. Джемма рассказала и показала все горничным. Сотрудницы не разозлились и были очень вежливы.
Фото: pixabay
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Девушка по имени Джемма опозорилась перед горничными в отеле – она не смыла на ночь лосьон для загара. Свой историей она поделилась в TikTok. В результате после ночи...
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